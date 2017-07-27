Сколько стоит отдых в Беларуси? 2 27.07.2017, 16:32

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Фото с сайта belsat.eu

Отдых для детей и взрослых в Беларуси может быть полезным и не слишком дорогим.

Отдых с родителями (до 10 лет)

Наиболее популярным детским отдыхом и отдыхом с детьми в Беларуси остаются оздоровительные лагеря или санатории. Предложения белорусских здравниц разнообразны и по цене, и по качеству. «Белсат» выбрал три, в которых и детям, и взрослым не будет скучно.

Санаторий «Ружанский»

Одним из наиболее открытых для детей и с соответствующей инфраструктурой является санаторий «Ружанский», который принимает семьи с детьми от 0+. Санаторий находится в Ружанской пуще. Кроме лечебно-оздоровительных услуг, в санатории есть аквапарк c водными аттракционами, комплексом бань, мини-бассейном с водопадом, гейзером и водяными пушками, что особенно порадует маленьких туристов. Также на территории комплекса есть и игровые площадки. Важным элементом является отдельная игровая комната для дошкольников, в которой дети находятся под присмотром воспитателя.

Фото с сайта belsat.eu

Для взрослых в «Ружанском» предлагаются разнообразные услуги СПА: кедровая бочка, СПА-капсула, паровая сауна, ароматерапия, душ Виши.

Адрес: Беларусь, Брестская область, Пружанский район, дер. Заполье 1а

Стоимость: дети — от 57 р. за день, взрослые — от 68 рублей за день.

Пансионат «Лодэ».

Расположен на берегу Лепельского озера, которое находится вблизи Березинского биосферного заповедника. Наиболее экономный вариант проживания в пансионате — домики шале (с удобствами в отдельном корпусе), которые работают только в летний период и не отапливаются. Можно, конечно, пожить и в отапливаемых небольших домиках или в коттеджах-люкс, что правда обойдется в немаленькую копеечку.

Это место предназначено для спокойного семейного отдыха. И идеально для любителей рыбалки.

Фото с сайта belsat.eu

Для детей в летний период обустроена детская игровая площадка, а также предусмотрены занятия с аниматорами. Работает и мини-зоопарк.

Пансионат также организовывает экскурсии на теплоходе по Лепельскому озеру и поездки в Полоцк, Витебск и Березинский заповедник.

Адрес: Витебская область, Лепельский район, д. Новое Лядно

Стоимость: от 35 рублей за сутки или 17 рублей за место/сутки в коттедже

Детский санаторий «Росинка» находится на полуострове в окружении трех озер Обстерно, Важа и Луша. Санаторий дает хорошую возможность отдохнуть всей семьей. Для детей есть детская площадка, а также детская комната с воспитателем, различные спортивно-развлекательные мероприятия. Санаторий ориентирован на детский отдых, но и взрослые смогут найти для себя возможность отдохнуть и расслабиться: бассейны, сауны, теннисные корты и косметический салон.

Фото с сайта belsat.eu

Адрес: Витебская обл., Миорский р-н., д. Мурашки

Стоимость: от 45 рублей койко/день

К сожалению, семейный отдых в санатории может обойтись недешево. В среднем это 350 рублей с человека за 7-10 дней.

Куда отправить ребенка одного?

Можно, правда, отправить ребенка самого на оздоровительный, образовательный или спортивный отдых. Так, например, туристические компании предлагают летний детский туристическо-оздоровительный отдых в палаточном лагере. В зависимости от увлечений Вашего ребенка, можно выбрать подходящую для него программу лагеря: школа выживания, акробатика, приключения, покорители стихий и тд. Стоимость такого лагеря зависит от заезда и начинается от 350 рублей за 12 дней.

Фото с сайта belsat.eu

Многие родители, особенно детей подростков, могут воспользоваться предложением школ иностранного языка, которые организуют летние лингвистические лагеря с обучением с нуля или продолжением обучения иностранному языку. Таким образом ребенок не только отдохнет, например, на Браславских озерах, но и получить необходимые для поступления знания. Стоимость такого двухнедельного курса, правда, обойдется недешево. От 920 руб с проживанием и шестиразовым питанием.

Интересным опытом и времяпрепровождением для детей до с 8 до 15 лет будут и спортивные лагеря. Так Центр развития “Краски жизни” предлагает четыре профильных лагеря: спортивно-туристический, лингвистический, handmade и психологический. Каждый из них поможет в развитии определенных способностей ребенка. Стоимость такого лагеря от 790 рублей за 14 дней.

Куда семьей на выходные?

Многие белорусские туроператоры предлагают туры выходного дня, начиная от посещения национальных заповедников и заканчивая Белазом.

Если же вы все-таки предпочитаете неспешный семейный отдых и является счастливым жителем таких областных центров, как Минск, Гродно, Брест или Гомель, то можете выбраться в аквапарки Беларуси. Так, жители Минска наверняка знакомы с аквапарком Лебяжий, который находится на берегу водохранилища Дрозды. Он предоставляет не только богатую и разнообразную плавательную инфраструктуру, а также пакеты развлечений для детей и взрослых. В Минске находится также один из крупнейших в Европе аквапарков “Дримлэнд”. На 9 га вы найдете не только место для ленивого отдыха, но и игры в страйкбол или пейнтбол, вы сможете пострелять из пневматического оружия или насладиться отдыхом в отдельно арендованном бунгало.

Жители Брестской области и Гродно могут воспользоваться услугами аквапарков в Кобрине, Пружанах, Ружанах или Гродно. Посещение водных развлекательных комплексов можно объединить с образовательными и просто познавательными экскурсиями по близлежащим местам. Так, недалеко от Кобрина, находится страусиная ферма и Беловежская пуща. Отдых в пружанском или ружанском аквапарках можно также расширить посещая места, связанные с такой значимой для Беларуси личностью, как Тадеуш Костюшко (Малые Сехновичи, музей-усадьба Костюшко в урочище Меречевщина, Коссовский замок).

Фото с сайта belsat.eu

Отправляясь в гродненский аквапарк, не стоит забывать и об Августовском канале, поездка на который обеспечит не только знаниями, но и прекрасными видами и отдыхом.

По всей Беларуси можно найти разнообразные агроусадьбы, которые также дают возможность отдохнуть в кругу семьи и знакомых. В зависимости от специализации усадьбы можно отдохнуть более или менее активно: рыбалка, походы, конные, велосипедные, пешие прогулки. Большим спросом пользуются сейчас агроусадьбы с национальным колоритом. Так, некоторые владельцы усадеб предлагают окунуться в настоящий быт сельчан и отправиться с утра на сенокос, накормить домашних животных или заняться выпечкой и испечь белорусский хлеб по старинным рецептам.