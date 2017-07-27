закрыть
27 июля 2017, четверг, 18:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сколько стоит отдых в Беларуси?

2
  • 27.07.2017, 16:32
  • 4,630
Фото с сайта belsat.eu

Отдых для детей и взрослых в Беларуси может быть полезным и не слишком дорогим.

Отдых с родителями (до 10 лет)

Наиболее популярным детским отдыхом и отдыхом с детьми в Беларуси остаются оздоровительные лагеря или санатории. Предложения белорусских здравниц разнообразны и по цене, и по качеству. «Белсат» выбрал три, в которых и детям, и взрослым не будет скучно.

Санаторий «Ружанский»

Одним из наиболее открытых для детей и с соответствующей инфраструктурой является санаторий «Ружанский», который принимает семьи с детьми от 0+. Санаторий находится в Ружанской пуще. Кроме лечебно-оздоровительных услуг, в санатории есть аквапарк c водными аттракционами, комплексом бань, мини-бассейном с водопадом, гейзером и водяными пушками, что особенно порадует маленьких туристов. Также на территории комплекса есть и игровые площадки. Важным элементом является отдельная игровая комната для дошкольников, в которой дети находятся под присмотром воспитателя.

Фото с сайта belsat.eu

Для взрослых в «Ружанском» предлагаются разнообразные услуги СПА: кедровая бочка, СПА-капсула, паровая сауна, ароматерапия, душ Виши.

Адрес: Беларусь, Брестская область, Пружанский район, дер. Заполье 1а

Стоимость: дети — от 57 р. за день, взрослые — от 68 рублей за день.

Пансионат «Лодэ».

Расположен на берегу Лепельского озера, которое находится вблизи Березинского биосферного заповедника. Наиболее экономный вариант проживания в пансионате — домики шале (с удобствами в отдельном корпусе), которые работают только в летний период и не отапливаются. Можно, конечно, пожить и в отапливаемых небольших домиках или в коттеджах-люкс, что правда обойдется в немаленькую копеечку.

Это место предназначено для спокойного семейного отдыха. И идеально для любителей рыбалки.

Фото с сайта belsat.eu

Для детей в летний период обустроена детская игровая площадка, а также предусмотрены занятия с аниматорами. Работает и мини-зоопарк.

Пансионат также организовывает экскурсии на теплоходе по Лепельскому озеру и поездки в Полоцк, Витебск и Березинский заповедник.

Адрес: Витебская область, Лепельский район, д. Новое Лядно

Стоимость: от 35 рублей за сутки или 17 рублей за место/сутки в коттедже

Детский санаторий «Росинка» находится на полуострове в окружении трех озер Обстерно, Важа и Луша. Санаторий дает хорошую возможность отдохнуть всей семьей. Для детей есть детская площадка, а также детская комната с воспитателем, различные спортивно-развлекательные мероприятия. Санаторий ориентирован на детский отдых, но и взрослые смогут найти для себя возможность отдохнуть и расслабиться: бассейны, сауны, теннисные корты и косметический салон.

Фото с сайта belsat.eu

Адрес: Витебская обл., Миорский р-н., д. Мурашки

Стоимость: от 45 рублей койко/день

К сожалению, семейный отдых в санатории может обойтись недешево. В среднем это 350 рублей с человека за 7-10 дней.

Куда отправить ребенка одного?

Можно, правда, отправить ребенка самого на оздоровительный, образовательный или спортивный отдых. Так, например, туристические компании предлагают летний детский туристическо-оздоровительный отдых в палаточном лагере. В зависимости от увлечений Вашего ребенка, можно выбрать подходящую для него программу лагеря: школа выживания, акробатика, приключения, покорители стихий и тд. Стоимость такого лагеря зависит от заезда и начинается от 350 рублей за 12 дней.

Фото с сайта belsat.eu

Многие родители, особенно детей подростков, могут воспользоваться предложением школ иностранного языка, которые организуют летние лингвистические лагеря с обучением с нуля или продолжением обучения иностранному языку. Таким образом ребенок не только отдохнет, например, на Браславских озерах, но и получить необходимые для поступления знания. Стоимость такого двухнедельного курса, правда, обойдется недешево. От 920 руб с проживанием и шестиразовым питанием.

Интересным опытом и времяпрепровождением для детей до с 8 до 15 лет будут и спортивные лагеря. Так Центр развития “Краски жизни” предлагает четыре профильных лагеря: спортивно-туристический, лингвистический, handmade и психологический. Каждый из них поможет в развитии определенных способностей ребенка. Стоимость такого лагеря от 790 рублей за 14 дней.

Куда семьей на выходные?

Многие белорусские туроператоры предлагают туры выходного дня, начиная от посещения национальных заповедников и заканчивая Белазом.

Если же вы все-таки предпочитаете неспешный семейный отдых и является счастливым жителем таких областных центров, как Минск, Гродно, Брест или Гомель, то можете выбраться в аквапарки Беларуси. Так, жители Минска наверняка знакомы с аквапарком Лебяжий, который находится на берегу водохранилища Дрозды. Он предоставляет не только богатую и разнообразную плавательную инфраструктуру, а также пакеты развлечений для детей и взрослых. В Минске находится также один из крупнейших в Европе аквапарков “Дримлэнд”. На 9 га вы найдете не только место для ленивого отдыха, но и игры в страйкбол или пейнтбол, вы сможете пострелять из пневматического оружия или насладиться отдыхом в отдельно арендованном бунгало.

Жители Брестской области и Гродно могут воспользоваться услугами аквапарков в Кобрине, Пружанах, Ружанах или Гродно. Посещение водных развлекательных комплексов можно объединить с образовательными и просто познавательными экскурсиями по близлежащим местам. Так, недалеко от Кобрина, находится страусиная ферма и Беловежская пуща. Отдых в пружанском или ружанском аквапарках можно также расширить посещая места, связанные с такой значимой для Беларуси личностью, как Тадеуш Костюшко (Малые Сехновичи, музей-усадьба Костюшко в урочище Меречевщина, Коссовский замок).

Фото с сайта belsat.eu

Отправляясь в гродненский аквапарк, не стоит забывать и об Августовском канале, поездка на который обеспечит не только знаниями, но и прекрасными видами и отдыхом.

По всей Беларуси можно найти разнообразные агроусадьбы, которые также дают возможность отдохнуть в кругу семьи и знакомых. В зависимости от специализации усадьбы можно отдохнуть более или менее активно: рыбалка, походы, конные, велосипедные, пешие прогулки. Большим спросом пользуются сейчас агроусадьбы с национальным колоритом. Так, некоторые владельцы усадеб предлагают окунуться в настоящий быт сельчан и отправиться с утра на сенокос, накормить домашних животных или заняться выпечкой и испечь белорусский хлеб по старинным рецептам.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра