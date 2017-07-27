Какие российские войска наводняют Беларусь? 27.07.2017, 16:51

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Стали известны новые подробности про учения «Запад-2017».

Согласно официальным данным, в учениях «Запад-2017» примут участие около 10200 солдат и офицеров белорусской и российской армий, из них около 3000 – от вооруженных сил России. Сами учения пройдут с 14 по 20 сентября.

Совместные белорусско-российские учения вызвали большой резонанс в нашем регионе и в средствах массовой информации – были озвучены подозрения относительно возможной российской агрессии против Украины через украинско-белорусскую границу, «крымского сценария» против самой Беларуси, появления российских военных баз на территории нашей страны, говорится в репортаже «Белсата».

Официальные представители Беларуси и Москвы опровергают возможность подобного развития событий.

Всего понемногу

О том, каким может быть российский контингент в Беларуси в сентябре журналисты телеканалы поговорили с военным аналитиком Александром Алесиным. Основную часть российских военных могут составить механизированные и танковые части российской 1-й гвардейской танковой армии, считает специалист.

«С российской стороны с большой вероятностью будут переброшены части 1 танковой армии из под Москвы и Ельни», – сказал Алесин.

В состав 1-й танковой армии, которая была возрожденная в ноябре 2014 года, входят 4-я танковая Кантемировская дивизия и 2-я мотострелковая Таманская дивизия, 27-я отдельная мотострелковая бригада, 6-я отдельная танковая бригада, 96-я отдельная разведывательная бригада, артиллерийские бригады и части обеспечения.

Также будут участвовать российские части воздушно-десантных войск. Все это – часть многолетней отработки сценария переброски российских войск в Беларусь в случае военной угрозы.

«Это соответствует документам о совместной защите РБ и РФ. В соответствии с ними в начале угрожаемого периода белорусские войска будут сдерживать потенциального агрессора, ожидая помощь российских войск», – говорит эксперт.

Путем десантирования с воздуха или посадочным способом на аэродромах будут прибывать наиболее мобильные – воздушно-десантные части, а потом по железной дороге или по шоссейным дорогам будут идти «тяжелые» механизированные и танковые дивизии и бригады из Западной военного округа России.

С белорусской стороны участвует в два раза больше войск. По мнению эксперта, это будут в совокупности 1-2 механизированные бригады отдельными наиболее боеспособными подразделениями, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, Силы специальных операций.

Всего в учениях будет задействовано до 680 единиц боевой техники, рассказал ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков.

С российской стороны будут присутствовать около 280 единиц техники, в том числе до 25 самолетов и вертолетов.

Сценарий войны

В результате эти войска создадут общую группировку, которая должна вести бой на территории Беларуси.

«Конкретные документы секретные, но элементы отрабатываются каждый год не только на учениях «Запад». Это отрабатывается на совместных учениях мелкого масштаба, в том числе понтонные, авиационные, ПВО. Не только на территории Беларуси – например, на полигоне Ашулук, где сценарий учений на самом деле о территории Беларуси», – рассказал Алесин.

Ранее на учениях белорусско-российская группировка обычно «боролась с незаконными вооруженными формированиями».

«Легенда была о проникновении групп боевиков, террористов и тому подобное, думаю, теперь она может измениться на более «регулярного» противника. Страны НАТО со своей стороны уже прозрачно намекают на то, кого видят противником», – сказал Алесин.

Во время учений общей группировкой будет командовать начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, который перед этим почти три с половиной года руководил белорусскими коммандос — Силами спецопераций.