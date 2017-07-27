«Топливо покупают дорогое, щепки - мокрые» 5 27.07.2017, 16:46

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Фото: tut.by

В сфере услуг ЖКХ по-прежнему не все гладко.

В Комитете Госконтроля прошла коллегия, на которой разбирали проблемы жилищно-коммунальной сферы. Похвал не было, одна критика. И хотя преступлений в сфере ЖКХ (хищений, взяток, злоупотреблений служебными полномочиями) в этом году по сравнению с прошлым стало меньше, они по-прежнему наносят ущерб стране, пишет kp.by.

- Законодательством предусмотрено достаточно жесткое наказание за такие преступления, но должностные лица идут на их совершение. Излишние затраты предприятий в итоге влияют на себестоимость жилищно-коммунальных услуг. Можно сказать, что правонарушения в ЖКХ, несмотря на профилактическую работу, широкое освещение в СМИ, носят системный характер. Они выявляются во всех регионах республики без исключения, - сказал начальник управления департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехедов.

Он так же привел пример. Так, ЖКХ Полоцка в 2014 - 2015 годах закупало топливную щепу у частника, где цена намного выше, чем у лесхоза. Перерасход бюджетных средств - 467 тысяч рублей.

Приводили сотрудники КГК и другие примеры. Например, КУП «Речицкий райжилкомхоз» допустил сверхнормативное потребление электроэнергии более чем на 300 тысяч рублей, причем под это дело предприятие получило из бюджета более 100 тысяч рублей, отнеся их на себестоимость коммунальных услуг.

В Госконтроле рассказали, что трубы водоснабжения по стране примерно на треть изношены. Ремонт выполняется медленно, и получается замкнутый круг: одну трубу починили, другая сломалась. Из-за этого потери в сетях водоснабжения в 2016 году составили 18% вместо норматива в 12%.

Что предлагает Госконтроль? Во-первых, снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг на 7,3%. Причем начать с теплоснабжения - эта строчка в отопительный период занимает 30,9% от всех платежей. Во-вторых, ликвидировать неэффективные котельные - их по стране более 300 штук. Ведь себестоимость теплоэнергии на них в 3 - 6 раз выше, чем на других котельных.

И в-третьих, в КГК предлагают повышать эффективность заготовки и использования местных видов топлива. Мол, предприятия нередко используют переувлажненные дрова и щепу, из-за чего снижается эффективность. Поэтому древесное сырье коммунальные предприятия должны заготавливать сами.

Министр ЖКХ: «Непочатый край работы еще с системой теплоснабжения»

- Мы видим резервы для экономии ресурсов. В прошлом году приняты решения как на уровне правительства, так и на уровне райисполкомов, позволившие снизить затраты на 260 млн. рублей. Они продолжают давать эффект. Правительством утверждено задание на нынешний год по снижению затрат дополнительно еще на 93 млн., - рассказал после совещания министр ЖКХ Александр Терехов.

Экономить собираются на том, например, что внедрят новые технологии.

- Мы видим, что резервы еще имеются. Конечно, они связаны в первую очередь с внедрением новых технологий, с внедрением систем автоматизации, диспетчеризации. Это позволяет упростить работу именно для персонала, для самих организаций жилищно-коммунального хозяйства. Непочатый край работы еще с системой теплоснабжения, - рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» Александр Терехов.