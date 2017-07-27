Павлу Аракеляну не выдают новый паспорт из-за бороды 1 27.07.2017, 16:57

Павел Аракелян

Паспортный стол завернул документы известного музыканта.

Около месяца назад Павел Аракелян подал документы на замену паспорта - в старом закончились страницы с пометкой «виза». Музыкант с нетерпением ждал новый документ, чтобы успеть сделать визу и уехать на гастроли, как вдруг ему позвонили из паспортного стола…

- Ваши документы завернули из-за того, что у вас бо-ро-да, - сказали мне на том конце провода. - Я что, первый мужик с бородой, который делает новый паспорт? У меня самая обычная борода - неэксплозивная! Не такая же, как у Ивана Кирчука (лидер группы «Этно-трио Троица»)! - в недоумении рассказал kp.by Павел. - Как выяснилось, дело в густоте бороды. На фотографии не видно конца моего подбородка. По техническим требованиям длина лица от макушки до подбородка должна быть не больше 35 миллиметров, а у меня вышло 40.

Узнав такую новость, саксофонист поспешил укоротить бороду - спорить с властями нет ни времени, ни желания.

- В паспортном столе посоветовали и вовсе сбрить бороду, чтобы ситуация не повторилась. Но я решил просто укоротить на эти 5 миллиметров. Если мне завернут документы, пойду на принцип - подам иск в суд, - сказал музыкант.

По словам Павла Аракеляна, в паспортном столе пообещали сделать документы к нужному сроку. Главное, чтобы фотография с обновленной бородой прошла… и с улыбкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФОТОГРАФИЯМ

(для подачи документов на паспорт)

1. Размер трафарета для фотопечати 40 x 50 мм.

2. Размер фотографий, подготовленных для наклеивания (сканирования), 35 x 45 мм (по обрезу). Обрезка фотографий производится лицами, уполномоченными на ведение паспортной работы, или в подразделениях по гражданству и миграции соответственно.

3. Длина изображения лица от подбородка до окончания волосяного покрова головы устанавливается в пределах от 32 до 35 мм.

4. Изображение размещается на трафарете для фотопечати так, чтобы свободное от изображения верхнее поле над головой было 2 - 3 мм.

5. Фотографирование производится на ровном светлом фоне при передне-верхне-боковом освещении.

6. Фотографирование должно быть произведено анфас, то есть при наводке фотокамеры на резкость погрудное изображение фотографируемого располагается в кадровом окне так, чтобы воображаемая средняя вертикальная линия кадрового окна совпадала со средней линией лица фотографируемого, а средняя горизонтальная линия проходила через нижние края глазниц и слуховые отверстия ушных раковин.

7. Фотографируемый должен быть без головного убора. Не допускается наличие на лице, шее, предметах одежды фотографируемого (в пределах трафарета для фотопечати) символики, не зарегистрированной в установленном порядке (кроме ювелирных изделий и бижутерии), а также фотографирование в форменной одежде. Не допускается фотографирование в темных (солнцезащитных) очках (кроме инвалидов по зрению).

8. При изготовлении фотографий допускается только техническая ретушь. Изображение на фотографии должно быть четким, не допускаются изломы, царапины, нарушение эмульсионного слоя, затеки, различные виды вуали.