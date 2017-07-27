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Белорусы почтили память героев национального возрождения

  • 27.07.2017, 17:42

В Беларуси отмечают годовщину принятия декларации об государственном суверенитете.

По инициативе движения солидарности «Разам» на Восточном и Кальварийском кладбищах Минска активисты возложили цветы к памятникам известных белорусских деятелей, передает «Радыё Рацыя».

«В этот день необходимо вспомнить всех тех, кто так или иначе причастен к восстановлению независимости Беларуси», - говорит основатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик:

Дело в том, что сегодня День независимости, который абсолютно незаконно отменил Лукашенко. К сожалению, часть нашего населения, про это забыли. Из-за этого День независимости не может быть отменен, и мы сегодня хотим почтить память белорусских деятелей, так как независимость любому народу достается очень трудно, и белорусский народ не исключение.

Для того, чтобы мы были независимой страной, и, например, наши люди массово не погибали в тех войнах, которые сейчас по всему миру, люди и работали, и жили, и погибали.

Алесь Станкевич, член «Беларускага згуртавання вайскоўцаў», член социал-демократической партии «Народная Грамада»:

- Мы считаем, что это - потерянный День независимости, и то, что мы пришли сюда, это дань уважения тем людям, которые эту независимость добывали. Моя мысль, что мы пришли сюда отчасти, чтобы повиниться перед ними, стать перед ними на колени, и попросить прощения за то, что того, что они не смогли сделать, мы и до этой поры не сделали. Их уже несколько лет нет, а мы все блуждаем и не то, что не имеем того, что было при них, но и потеряли то, что было.

Может это даст нам какой-то толчок, может объединит нас к дальнейшим действиям. А так, конечно, отмечать праздник независимости на кладбище, - не лучший поступок. Было время, когда мы ходили по проспекту, и это знали все и приветствовали. Но время проходит и стало так, что говорят, что мы такие люди, которые из двух зол выбирают третье, вот мы и выбрали то третье и имеем, что имеем.

Славомир Адамович, поэт:

- Этот День следует помнить, по крайней мере культурно, элите народа, он должен обязательно быть указан в школьной программа, в высших учебных зваедениях. Но я хотел бы отметить, что все же для меня главная дата - 25 марта, которая дала отсчет в ХХ веке существованию современной нации, которая еще в состоянии создания, но тем не менее. А 27-е это безусловно знак, когда в благоприятных условиях мы смогли использовать и восстановить, или продолжить, ту идею, которую основали в 1918 году наши предшественники. Поэтому логично, что этот День нужно помнить.

Лявон Борщевский, бывший Депутат Верховного Совета 12-го созыва:

- Этот день - второй этап восстановления нашей независимости после 25 марта 1918 года. После Третьей уставной грамоты, такой документ, который объявлял намерение Беларуси стать независимым государством, в 1990 году был принят впервые. Это безусловно историческая дата. Те же латыши отмечают День принятия такой декларации как основной государственный праздник.

И, полагаю, мы также должны к этому вернуться. Определенным образом сложилась традиция, что в этот летний день можно почтить память людей, которые так или иначе связаны с восстановлением нашей независимости, или способствовали ей, и поскольку уже прошло то время, когда в этот день проводились многотысячные демонстрации, то это один из таких форматов , который приемлем именно для этого времени года.

Декларация об государственном суверенитете Беларуси была принята Верховным Совет БССР 27 июля 1990 года. А уже через год, после провала путча, 25 августа 1991 года этому документу был придан статус конституционного закона.


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