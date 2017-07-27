Путин профнепригоден 5 Наталья Гулевская

27.07.2017, 17:09

Владимир Путин

Отыграть ситуацию назад Кремль уже не сможет.

Показывая всему миру свою полную невменяемость, нам все же удалось вынудить США наложить секторальные санкции на единственный источник власти — народ РФ. Это ни много ни мало, а всего лишь первый камень, брошенный из Вашингтона, который непременно в самом ближайшем будущем превратится в неуправляемую лавину.

Фактически в Кремле и на Лубянке власть полностью профнепригодна и продолжает на что-то надеяться. "Авось пронесет" больше не будет никогда, и все ожидания российского истеблишмента с принятием новых санкций становятся не просто опасными, но и губительными для политических элит.

В современном мире после развала соцлагеря осталась только одна рыночная экономика, с одной основной валютой, и с одним центром контроля. В глобальном мире уже давно сложилось ситуация, когда первую скрипку играет экономика США, на базе которой были сформировано ВТО и другие международные финансовые институты. Все надежды Кремля и Лубянки пусты и бесперспективны, и со вступлением санкций в законную силу отыграть ситуацию назад уже будет невозможно.

Что касается состоятельных россиян, то до 17 марта 2018 года вы еще являетесь свидетелями и заложниками, но после проведения новых президентских выборов на территории, в составе которой есть аннексированная территория, ваш правовой статус резко изменится на сообщников и пособников режима. Это нужно иметь в виду и сделать соответствующие выводы, а главное ответить на один единственный вопрос: что для вас дороже — Путин и его лубянские дружки или будущее ваших детей и близких?

Наталья Гулевская, «Обозреватель»