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Белый дом: Трамп может предложить даже более крутые меры против русских

  • 27.07.2017, 17:30
Энтони Скарамуччи

Если президент США и заблокирует новые антироссийские санкции, то ради принятия еще более жестких.

Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России, принятый Конгрессом, а может ветировать его и предложить «даже более крутые меры против русских». Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в интервью CNN (перевод – meduza.io).

Новые санкции против России Палата представителей Конгресса США приняла 25 июля. Этот законопроект еще не рассмотрен в Сенате. Только в случае одобрения в верхней палате он поступит на подпись к Дональду Трампу.

Законопроект, прежде всего, запрещает президенту США менять санкционную политику в отношении России без согласия Конгресса. Новые санкции также накладывают дополнительные ограничения на сотрудничество американских компаний и граждан с российскими энергетическими компаниями.

С 2014 года США поэтапно ввели целый пакет санкций в связи с присоединением Крыма к России.


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