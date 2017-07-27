Вместо Венеции: Топ-10 городов для водных прогулок 27.07.2017, 17:39

Существует множество мест, располагающих к романтическому отдыху на воде не хуже знаменитого итальянского города.

Любите кататься на катерах и прогуливаться по набережным каналов, но уже вдоволь насладились этим в Венеции? Отправляйтесь в любое из этих мест за новыми летними впечатлениями и водными экскурсиями, рекомендует РБК.

Гамбург, Германия

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Гамбург, ставший в этом году местом проведения саммита «Большой двадцатки», славится развеселой улицей Репербан, не менее веселым районом Санкт-Паули, огромным искусственным озером Ауссенальстер, а также множеством изрезанных каналами кварталов. Ганзейский город стоит на Эльбе, поэтому тут легко можно взять напрокат катер или лодку и отправиться на речную прогулку (подобной, к примеру, развлекали первых леди во время саммита G20). Или просто погулять по порту, после чего посидеть в одном из прибрежных пляжных клубов, вроде StrandPauli, наслаждаясь ветром с реки.

Кьоджа, Италия

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Пришвартованные к пристаням у домов лодки, изогнутые над каналами мосты, торчащие из воды сваи — итальянскую Кьоджу называют «Венецией в миниатюре». Она занимает южную оконечность Венецианской лагуны и находится всего в часе езды от знаменитого города на воде. В Кьодже несколько каналов, и самым живописным из них считается канал Вена с его девятью мостами, среди которых особо выделяется парадного вида Виго. Погуляв по набережным, поужинайте в одном из местных рыбных ресторанов: морепродукты тут отменные.

Анси, Франция

Фото: Nicola / flickr.com

Небольшой городок на востоке Франции нередко именуют «савойской Венецией»: Анси, административный центр департамента Верхняя Савойя, стоит на берегу одноименного озера, которое проходящим через поселение каналом Тью соединено с рекой Фьер. Путешественники приезжают сюда побродить по узким мощеным улицам, полюбоваться средневековыми зданиями, вроде растиражированного во всех путеводителях Островного дворца, постоять на Мосту влюбленных и, взяв напрокат лодку, поплавать по озеру. Купаться тоже не возбраняется — озеро Анси считается одним из самых чистых в Европе.

Брюгге, Бельгия

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Популярность изрезанного узкими каналами средневекового бельгийского города выросла в разы после того, как он стал местом действия криминальной драмы «Залечь на дно в Брюгге». Прокатитесь по Брюгге на прогулочном катере, выпейте ламбик в одном из местных ресторанов и не забудьте сделать фото на знаменитом Лошадином мосту.

Гитхорн, Нидерланды

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Наплавались по каналам Амстердама, но жажда водных прогулок так и не утихла? Стоит включить в свое путешествие небольшую, но знаменитую на всю страну деревню Гитхорн, что в полутора часах езды от нидерландской столицы. Раньше она также была известна как «деревня без дорог», и жители передвигались по ней на лодках. В старой части Гитхорна автодорога отсутствует и сегодня, так что придется оставить машину на стоянке и идти туда пешком либо ехать на велосипеде. Берите напрокат моторный катер или традиционную для этих мест лодку-плоскодонку и отправляйтесь любоваться пряничными домиками с тростниковыми крышами, деревянными мостами (их тут более 170) и идеально постриженными газонами. Напоследок загляните в ресторан De Lindenhof, отмеченный двумя звездами «Мишлен»: здесь можно заказать блюда a la carte, взять дегустационный сет из четырех позиций или просто десерт.

Сучжоу, Китай

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Если Амстердам называют «северной Венецией», то некогда возникший в дельте реки Янцзы, на берегах озера Тайху, Сучжоу — Венеция азиатская. Одной из главных достопримечательностей города считается Большой канал, построенный много веков назад. По нему, а также другим испещряющим историческую часть города каналам стоит прокатиться на моторном катере с экскурсией, наблюдая древние мосты и спускающиеся к воде каменные лестницы. Ночью ждите дополнительных впечатлений: от видов подсвеченных китайскими фонариками домов и ярко освещенных пагод буквально захватывает дух.

Ньюпорт-Бич, США, штат Калифорния

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Катера и яхты — в принципе популярное развлечение в солнечном штате, однако расположенный в 40 милях к югу от Лос-Анджелеса Ньюпорт-Бич особенно хорош для этих занятий. Он раскинулся на искусственных островах на берегах одноименного залива, и места, где можно заказать лодочную экскурсию или просто взять яхту напрокат, находятся на каждом шагу. А зимой здесь проходит зрелищный Рождественский лодочный парад, история которого насчитывает более ста лет.

Кейп-Корал, США, штат Флорида

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Этот город называют «прибрежной Страной чудес» — общая протяженность судоходных каналов на его территории составляет 640 км. Кейп-Корал буквально испещрен ими, вдобавок его омывают воды впадающей в Мексиканский залив реки Калузахатчи, так что лодки и катера тут считаются популярным способом передвижения. В городе множество контор, сдающих напрокат катера и каяки и организующих водные прогулки, правда, преимущественно морские.

Тигре, Аргентина

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Яхты, катера, прогулочные катамараны и обычные весельные лодки — вдоль берегов расположенного на реке Паране Тигре курсируют всевозможные виды водного транспорта. Часть города построена на многочисленных речных островах, осмотреть которые можно во время обязательной для всех прибывающих сюда туристов речной прогулки. Добираться до Тигре от столицы Аргентины Буэнос-Айреса недолго — путь на автомобиле займет всего полчаса без учета пробок.

Санкт-Петербург, Россия

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Великий город на Неве способен сделать счастливыми всех: и интересующихся историей, и любящих вкусно поесть, и поклонников современного искусства, и тех, кто предпочитает пешим прогулкам водные. Можно взять обычную обзорную экскурсию на катере, полюбоваться с Невы ночным Петербургом, добраться за 45 минут до Петергофа на «метеоре» или доплыть до Елагина и Крестовского островов — вариантов множество. Во время «водного» уик-энда можно заодно провести ревизию недавно открывшегося здесь «Лотте Отеля Санкт-Петербург», расположенного в переулке Антоненко рядом с набережной реки Мойки. После экскурсии по каналам здесь можно утолить разыгравшийся аппетит — например, блюдами современной японской кухни в ресторане MEGUmi — или выпить коктейль и полюбоваться на город в открытом баре L Terrasa.