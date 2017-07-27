Эксперт: на юге Беларуси появилась новая климатическая область 27.07.2017, 17:51

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Климат меняется, причем в сторону потепления.

Сейчас в этой зоне можно выращивать сою и виноградники на промышленной основе, заявил вчера на пресс-конференции Виктор Мельник, представитель центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси средняя температура воздуха с 1989 года увеличилась на 1,3 градуса – это свидетельствует о серьезном изменении климата.

«Сейчас тот период, когда климат меняется, причем в сторону потепления, и пока этот процесс продолжается. Дальнейшие прогнозы разнообразны, однако ученые предсказывают, что до конца нынешнего столетия такая тенденция сохранится», – цитирует Мельника агентство БелТА.