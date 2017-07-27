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В Киеве проходит акция протеста сторонников Саакашвили

  • 27.07.2017, 17:59
Фото: rbc.ua

Митингующие вступили в потасовку с полицией.

В Киеве проходит акция протеста, организованная движением Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Как сообщает Украинская служба «Радио Свобода», в акции участвуют около 400 человек.

Митингующие с Майдана Независимости пришли к Администрации президента требовать указ о прекращении украинского гражданства Михаила Саакашвили, об этом сообщает с Банковой корреспондент «Украинской правды».

Сторонники Саакашвили под забором кричат «Банду прочь!».

Кто-то в рупор крикнул: «Если не пропустите, мы будем прорываться».

Участники акции попытались «штурмовать» ограду, но прорваться им не удалось.

На Майдане митингующих не осталось.

На улице перед АП размещено объявление, что из-за ремонтных работ проход 27 июля по ней закрыт.

После двух попыток прорваться в адимнистрацию президента, около 15:50, десять человек во главе с народным депутатом Юрием Деревянко все же впустили. Они пошли просить копию указа.

Во время акции пострадала машина: с нее сняли номерной знак и присоединили к обращению "Петр".

Также в ходе стычки активисты отобрали часть турникета.

Накануне Саакашвили лишили гражданства Украины. В «Движении новых сил» заявили, что таким образом «власть окончательно сбросила маски». В движении при этом утверждают, что сегодняшняя акция на Майдане проходит не в поддержку Саакашвили, а против того, что руководство страны якобы игнорирует права граждан.

Саакашвили до 2013 года был президентом Грузии. Украинский паспорт он получил в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул это пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, «лично поддерживает» президент страны Петр Порошенко.

После лишения гражданства Саакашвили заявил о намерении продолжить борьбу «за реформы в Украине».


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