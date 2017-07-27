Цена на нефть Brent вновь превысила $51 за баррель 3 27.07.2017, 18:21

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Нефть эталонных марок перешла от снижения к росту в ходе торгов в четверг.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:16 увеличилась на $0,17 (0,33%) - до $51,14 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,12 (0,25%) - до $48,87 за баррель. Данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране до минимального с начала января уровня в 483,4 млн баррелей и об очередном снижении добычи повысили оптимизм инвесторов в отношении скорой ребалансировки рынка.