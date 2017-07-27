Проходные баллы в университетах выросли 27.07.2017, 19:06

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Фото: bila.by

Произошло это из-за того, что стало меньше бюджетных мест.

Вступительная кампания в белорусские университеты почти завершена: осталось несколько свободных мест для дополнительного набора на бюджет, идут творческие экзамены. Но набор на бюджет на большинство специальностей уже состоялся. Многие вузы отрапортовали о повышении проходных баллов. Почему так произошло и какие выводы из этой вступительной кампании, обсуждаем с репетитором Александром Луцевичем и преподавателем Технологического университета Сергеем Ветохиным.

Еврорадио предлагает выдержки из разговора:

О высоких проходных баллах

Александр Луцевич: "Кто-то говорит, что баллы выросли, так как можно было сдавать четыре теста, кто-то, что тесты были более лёгкими. Но на самом деле, просто сократилось количество бюджетных мест. В БГУ бюджетных мест стало на 43 меньше, чем было в прошлом году. Это и есть рост баллов. Если бы план приёма оставался таким же, как в прошлом году, проходной был бы меньше. Никаких чудес не произошло".

Сергей Ветохин: "У нас в университете есть рост проходных баллов. Этот рост за счёт специальностей, связанных с IT-сферой. В технических вузах растёт спрос на места на IT специальностях. Это оправдано хорошей работой в будущем. У нас сформирован новый факультет, связанный с этой сферой, поэтому рост просто был обязан быть".

О конкуренции среди IT-шников из разных вузов

Сергей Ветохин: "Они смогут конкурировать, так как есть разные ниши. Есть ниши, которыми занимаются только суперспециалисты, и тут без диплома БГУИР и без БГУ делать нечего. В других вузах подготовка будет слабее. Но есть много мест и в других вузах. Поэтому не нужно бояться этих специальностей в других университетах".

Александр Луцевич: "Когда-то у нас стало больше экономистов и юристов, и университеты открывали новые места для них. С IT то же, так как есть спрос. Впоследствии эти специалисты будут всё равно востребованы на рынке труда. Теперь же одних курсов хватает, чтобы выучиться на тестировщика, например. Можно получить базу в каком-то техническом вузе, а потом подтянуться на курсах".

О топовых специальностях

Александр Луцевич: "Сразу программирование, так как проходные баллы там уже догнали факультет международных отношений. Юридический факультет тоже догнал Международные отношения. С Международными отношениями вообще просто объяснить высокие баллы, потому что там мало бюджетных мест. Топовые места остаются такими же. Вообще, гуманитарные специальности будут проигрывать техническим по проходным баллам уже скоро".

О целевом поступлении с низкими баллами через исполкомы

Сергей Ветохин: "Такая проблема существует, но мы поддерживаем целевой приём. Здесь есть социально-практическая особенность, важная для районов. Например, специальность "лесное хозяйство" ― нужно, чтобы наши студенты знали, что такое лес, а не только городские парки. Подготовка в деревенской школе хуже, поэтому мы готовы их подтягивать, чтобы они потом вернулись назад и вели своё хозяйство".

Об отличиях поступления в этом году и в прошлые годы

Александр Луцевич: "Абитуриенты ориентировались на баллы прошлых лет. А они изменились, поэтому многие были в небольшой панике, когда они следили онлайн за ходом подачи документов в университеты. Радикально ничего нового, кроме четвёртого тестирования не произошло".

Сергей Ветохин: "Многие ждали последнего момента, чтобы подать документы и попасть на бюджет. Но это тенденции, похожие на прошлые годы. Абитуриенты с хорошими баллами подают документы сразу туда, куда хотят. А другие ждут, интересуются, что бы ещё сделать, куда бы перебросить документы. Четвёртое тестирование дало абитуриентам много возможностей".