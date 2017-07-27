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В США журналист взял интервью у кулера с водой

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  • 27.07.2017, 19:15
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Сюжет вызвал противоречивые отзывы зрителей телеканала.

Американский журналист Стэн Верретт, работающий на телеканале ESPN, взял интервью у кулера с водой. Мужчина поинтересовался у машины, что она испытывает, когда спортсмены вымещают на ней свой гнев после неудач. Видео курьезной беседы было обнародовано в Twitter.

В интервью от имени кулера звучал закадровый голос. Необычная задумка получила довольно противоречивые отзывы от зрителей телеканала. Один из них, увидев сюжет, заявил, что рейтинги ESPN падают неоправданно.

"Они сейчас на полном серьезе берут интервью у кулера. Я, хоть убейте, не понимаю, почему рейтинги ESPN падают", - заявил пользователь с ником Asif Patel.


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