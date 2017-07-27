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Савченко заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины

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  • 27.07.2017, 19:33
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Кроме того, нардеп Украины собирается заявить на выборах в Верховную Раду свою именную партию.

Надежда Савченко озвучила то, о чем давно не раз говорила в форме допущения. Она будет принимать участие в следующих выборах президента Украины. Об этом она сказала в интервью "Главкому".

"Для участия в президентской кампании, в действительности, нужно немного: 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство", - добавила Савченко.

Кроме того, она собирается заявить на выборах в ВР свою именную партию.

Рейтинг Савченко за время прошедшее после ее освобождения упал до критически низких отметок. Многие ее открыто называют агентом Кремля, завербованной, другие - человеком, который работает на "пятую колонну", есть и такие, кто просто считают ее инициативы дилетантскими, но не в интересах РФ. И лишь немногие ее искренне поддерживают.

Вряд ли Савченко рассчитывает на победу в президентской гонке. Скорее всего, эта кампания просто даст ей возможность раскручивать партию с прицелом на прохождение в ВР.

"Я готова взять на себя ответственность за страну и участвовать в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, это так плохо звучит из уст политика", – напомним, это Савченко сказала в конце мая журналисту польского издания "Krytyka Polityczna".

На вопрос о падении ее рейтинга до 1-2% Савченко грубо отреагировала, мол, "я не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры".

А в июле прошлого года в интервью DW Савченко заявила, что Украина нуждается в диктаторе, а она сама хоть и не хочет быть президентом, но должна им стать.

"Чтобы изменить полномочия президента, структуру страны, законы перезапустить, чтобы они действовали для людей, побороть коррупцию - надо стать таким диктатором, который имеет все в своих руках. Для того, чтобы вернуть эту власть народу и сделать так, чтобы больше никогда власти у народа не забрали", - сказала тогда одиозный нардеп.

Совсем же недавно - 15-го июня - в эфире телеканала 112 Украина Савченко пошла еще дальше - она предложила провести досрочные выборы президента с организацией голосования в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Мустафа Найем тогда резко раскритиковал такое предложение, выразив искреннее удивление, как она себе это представляет в условиях полной оккупации и под медиа и прочими видами контроля со стороны России.


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