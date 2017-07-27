«Юность» Захарова сенсационно обыграла минское «Динамо» 3 27.07.2017, 19:39

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В Кубке Минска столичная «Юность» в дерби победила клуб КХЛ - 5:2.

Минское «Динамо» проиграло землякам из «Юности» в матче проходящего на льду «Чижовки-Арены» Кубка Минска — 2:5, передает «Прессбол».

Юность — Динамо Минск — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Юность: Брикун; Антонов — Щенков, Скабелка — Уолтерс — Михнов; Казакевич — Претнар, Медведев — Дугин — Плотников; Шелег — Мицкевич, Кашкар — Развадовский — Когалев; Ерохо — Иванов, Парфеевец — Словак — Туркин.

Динамо: Горячевских; Лисовец — Дюков, Клинкхаммер — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Денисов, Павлович — Кулаков — Степанов; Знахаренко — Устиненко, Китаров — Шарангович — Дрозд; Васильчук — Волков — Астанков; Достанко, Буйницкий.

Шайбы: 1:0 — Туркин (Претнар, Дугин, 14.59 — бол.). 2:0 — Претнар (Дугин, 20.52). 2:1 — Шарангович (Лисовец, Матерухин, 23.21 — бол.). 3:1 — Михнов (Ерохо, Скабелка, 30.26). 3:2 — Шарангович (Китаров, Дрозд, 30.56). 4:2 — Плотников (Медведев, 53.32). 5:2 — Парфеевец (54.28).

В турнире участвуют шесть клубов, разделенных на две группы. В группе «А» оказались минское и московское «Динамо», а также «Юность».

В группе «B» выступают ярославский «Локомотив», рижское «Динамо» и «Югра». Команды проведут по два матча, а затем — стыковые игры в зависимости от мест, занятых в тройках.

В стартовый день соревнований минское «Динамо» уступило московским одноклубникам со счетом 3:6, а «Локо» переиграл рижан — 3:1.