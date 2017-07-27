Сильнейший ливень в Минске оставил многие авто без номеров 2 27.07.2017, 20:08

Потерявшие свои номера автомобилисты имеют шанс найти их в отделении милиции.

Потерявшие свои номера во время вторничного ливня автомобилисты имеют шанс найти их в отделении милиции, сообщили «Интерфаксу» в ГУВД Мингорисполкома в четверг.

В частности, в отделении Заводского РУВД Минска находятся более 15 утерянных автомобильных регистрационных знаков.заводском

«В оперативно-дежурной службе Заводского РУВД г.Минска в настоящее время находятся такие знаки, чьи владельцы до сих пор не найдены», - проинформировали правоохранители.

«Просьба внимательно присмотреться к фотоизображению - если вы нашли свой номер, звоните по телефонам в оперативно-дежурную службу Заводского РУВД:

- городской: 8 (017) 340-02-02

- мобильный: +375 (29) 356-02-10», - отметили в столичной милиции.