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В Минске задержали директора турфирмы «Калипсо Тур»

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  • 27.07.2017, 20:22

Руководителя турфирмы подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело, женщина задержана. Об этом tut.by рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«По подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере в Минске задержана руководитель ООО „Калипсо-Тур“. По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров руководитель завладела деньгами граждан. Сейчас с задержанной работают столичные следователи», — сообщила представитель ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси по материалам Октябрьского РУВД Минска. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале июля в милицию обратились люди и рассказали о том, что в ООО «Калипсо Тур» продали путевки за границу, но туры не состоялись. В частности, речь шла о поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр.

В милиции сообщали о 70-80 пострадавших, но не исключали, что их количество может увеличиться до 300 человек.

«На данный момент у следствия есть несколько десятков заявлений», — отметила Юлия Гончарова.

На прошлой неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речь не шла.


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