Как живут зороастрийцы в Индии Ольга Головина, realist.online

27.07.2017, 20:29

Члены общины парсов намного богаче среднего индийца.

Четыре года назад коммуна парсов в Мумбаи оказалась на грани исчезновения. Министерство по делам этнических меньшинство совместно с неправительственной организацией Parzor Foundation запустили специальную программу под названием «Жизнь парсов» — семьям начали доплачивать деньги за рождение детей. В прошлом месяце программа отмечала рождение 101-го ребенка в семье парсов.

Потомки иранских зороастрийцев, парсы — микроменьшинство в Индии в количестве около 61 000 человек. Эта этническая группа бежала из Персии около 720 года после падения династии Сасанидов, пытаясь сохранить из-за распространения ислама свою культурную и религиозную идентичность. Они нашли себе убежище на полуострове Гуджарат и оттуда уже распространились далее на юг. Постепенно они переселились в соседнюю Махараштру и в большинстве своем осели в Мумбаи.

Традиция парсов создавать семью внутри сообщества привела к тому, что много молодых людей оставались одинокими в 70−80-х годах. Правила коммуны строго-настрого запрещают смешанные браки. Чтобы увеличить рождаемость, фонд программы «Жизнь парсов» помогал семейным парам проходить лечение от бесплодия и даже оплачивал экстракорпоральное оплодотворение. Запустили даже специальную рекламную кампанию внутри сообщества под лозунгом: «Будь ответственным, не пользуйся презервативом этой ночью». Выплаты на второго и третьего ребенка, рожденного в семье парсов, постоянно увеличиваются.

Фото: EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Парсы создали первую политическую партию Индии, первую фондовую биржу, первый сталелитейный завод, первый университет, первую общественную больницу, газету, печатную машину и киностудию.

Из среды парсов вышли видные деятели национально-освободительного движения, владельцы крупнейших торгово-промышленных концернов Tata Group. Парсами были выдающийся физик-ядерщик Хоми Джехангир Баба, маршал Сэм Манекшоу, возглавлявший армию Индии в 1971 году, во время войны Индии с Пакистаном, певец Фредди Меркьюри.

Члены общины парсов намного богаче среднего индийца. Парсы — наиболее грамотная община в Индии (уровень грамотности составляет 98%). Соотношение полов у парсов составляет 1050 мужчин на 1000 женщин, в отличие от остальной Индии, где девочек гораздо больше. Богатые парсы не жалеют денег на благотворительность. Многие больницы, школы, парки и улицы в Мумбаи называют в честь спонсоров-парсов.

В каждом месте компактного проживания парсы объединяются в анджуманы, которые занимаются благотворительной деятельностью, устройством дел членов общины и служат местом общения. В Мумбаи находится главная организация парсов — мумбайский панчаят, который раз в пять лет созывает международный съезд парсов.

Ольга Головина, realist.online