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Август в Беларуси начнется с жары

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  • 27.07.2017, 20:36

С 30 июля в Беларуси установится жаркая без осадков погода.

В ближайшие пятницу - субботу кое-где пройдут дожди, температура воздуха будет в пределах 22 - 24 градусов. А уже в воскресенье погоду начнет формировать антициклон с центром над югом Украины - на большей части территории Беларуси прогнозируются солнечные теплые дни, такая погода останется в стране и на следующей неделе, сообщает kp.by.

Во вторник, 1 августа, в южных районах Брестской и Гомельской областей прогнозируют 32 - 34 градуса и ясное небо, в других областях - прохладнее, до +27, с дождями и грозами.


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