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Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» участвует в учениях в Черном море

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  • 27.07.2017, 21:35

Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят тренировки типа PASSEX.

В северо-западной части Черного моря сегодня, 27 июля, украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят тренировки типа PASSEX.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Эсминец «Дункан» (Королевские ВМС Великобритании), фрегаты «Илдырым» (ВМС Турецкой Республики), «Гетман Сагайдачный» (ВМС ВС Украины) и «Р. Фердинанд» (ВМС Румынии) отрабатывают совместные действия в составе группы надводных кораблей соответствии со стандартами НАТО.

На переходе морем украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля. Кроме того, отработаны подходы для посадок на палубы кораблей - участников тренировки их вертолетов. В ходе совместных действий досмотровых командой эсминца «Дункан» проведено показательное досмотровую операции на борту фрегата «Гетман Сагайдачный».

Планом тренировки предусмотрено также тактическое маневрирование в строях и ордерах. К тренировке типа PASSEX привлекался и самолет Ан-26 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины - для освещения надводной обстановки и передачи данных на корабли.


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