Животные, которых считали исчезнувшими 2 27.07.2017, 21:43

Существуют звери, которые внезапно возродились где-то в отдаленных джунглях.

Существуют звери, о которых биологи десятилетиями и веками вспоминают с грустью, а потом внезапно этот вид возрождается где-то в удаленных зарослях джунглей, куда редко добирается цивилизация, пишет novosti-n.org.

Жизнь вновь находит путь к свету, пока человек находится слишком далеко, чтобы навредить дикой флоре и фауне. В этом списке вы познакомитесь с теми созданиями, которых научное сообщество давно похоронило, а затем было несказанно радо признать свое заблуждение.

1. Ночная змея Hypsiglena unaocularus

Эта маленькая коричнево-черная змейка обитает только на острове Кларион (Clarion) в районе тихоокеанской береговой линии Мексики. Этот вид пресмыкающегося целых 80 лет считался вымершим, пока исследователи под руководством Дэниела Мулкаи и Хуана Мартинез Гомеза (Daniel Mulcahy, Juan Martinez Gomez) не обнаружили его вновь в мае 2014 года.

2. Лошадь Пржевальского

Лошадь Пржевальского считается последним выжившим подвидом дикой лошади. Однажды она практически вымерла в естественных условиях. Это произошло в основном из-за скрещивания с видами одомашненных лошадей. К счастью, благодаря репродуктивным усилиям на стыке 20 и 21 веков этот вид успешно расплодился заново, и популяция диких лошадей Пржевальского вновь населила несколько районов монгольских степей.

3. Целакантообразные — отряд лопастепёрых рыб

Рыбы отряда Целакантообразные – это одни из самых удивительных вымерших созданий на Земле, которые были вновь обнаружены в дикой природе. Ранее ученые полагали, что эти редкие лопастеперые рыбки исчезли примерно 65 миллионов лет тому назад, то есть еще во время эры динозавров. Но к величайшему удивлению и восторгу исследователей в 1938 году это животное было вновь обнаружено в акватории Южной Африки. Раньше целакантообразные считались недостающим звеном в эволюционной цепочке между водоплавающими животными и теми из них, которые первыми покинули океан и навсегда перебрались на сушу.

4. Соневидный опоссум или чилоэский опоссум, опоссум Чилоэ, колоколо

Оригинальное название этого зверька – Monito del Monte, что переводится как горная обезьянка. Однако не верьте словам, потому что перед вами совсем не примат, а именно крошечный южноамериканский опоссум. Колоколо иногда называют «живым ископаемым», и это ночное животное, живущее преимущественно на деревьях, оказалось единственным выжившим представителем давно вымершего отряда сумчатых – микробиотерий (Microbiotheria).

5. Муравей рода Gracilidris

Этот особенный вид ночного муравья, Gracilidris, считался давно вымершим – примерно 15-20 миллионов лет тому назад. Однако один мирмеколог (специалист по муравьям), хорошо знакомый с древними окаменелостями этого насекомого и его анатомией, узнал отличительные черты Gracilidris в живом муравье, обнаруженном им в Южной Америке в 2006 году во время очередной научной экспедиции.

6. Ночной попугай

Один из самых неуловимых и загадочных видов птиц на земле, ночной попугай – маленький попугай, обитающий только в Австралии. Его не видели много лет – с 1912 по 1979 год, и ученые решили, что эта птица попросту вымерла. Однако с тех пор ночного попугая замечали уже несколько раз. Чаще всего об этом свидетельствовал любитель дикой природы и профессиональный фотограф Джон Янг (John Young), сумевший сделать несколько фотографий и видео редкой особи, некогда считавшейся исчезнувшей навсегда.

7. Жаба вида Atelopus ebenoides

Этот вид жабы обитает в Колумбии и с 1990-х годов считался вымершим из-за вспышки патогенного грибка, от которого погибают сотни видов земноводных по всей Земле. Однако в 2006 году жаба Atelopus ebenoides была вновь обнаружена, что дает надежду на воскрешение и других видов, пострадавших от эпидемии хитридиомикоза, вызванного грибком Batrachochytrium dendrobatidis.

8. Калифорнийский кондор

Размах крыльев этого красавца достигает до 3 метров! Калифорнийский кондор считается самой крупной птицей в Северной Америке. Это величественное создание вымерло в диких условиях примерно в 1987 году, когда последние 27 американских грифов были выловлены и направлены на программу по восстановлению численности этого редкого и исчезающего вида. Спустя 4 года расплодившихся в неволе калифорнийских кондоров вернули в естественную среду сразу в нескольких штатах США для их дальнейшего распространения по всему континенту.

9. Такахе или бескрылая султанка

Когда-то эта птица встречалась практически по всей Новой Зеландии, но сейчас она живет только на Южном острове (South Island). Такахе – крупная нелетающая птица с мощным клювом и толстыми красными ногами. В начале 20 века бескрылую султанку долгое время никто не видел, и орнитологи пришли к выводу, что этот вид полностью вымер. Однако в 1948 году доктор Джоффри Орбелл (Geoffrey Orbell) вновь обнаружил такахе в лесах удаленного горного массива Мерчисон (Murchison).

10. Землеройка вида Cryptotis nelsoni

Это создание обитает в районе склонов вулкана Сан-Мартин (San Martin) на востоке Мексики. Впервые Cryptotis nelsoni была обнаружена исследователями Нельсоном и Голдманом (E. W. Nelson and E. A. Goldman), которые во время своей научной экспедиции 1894 года столкнулись сразу с 12 особями этого вида. В течение следующих пару сотен лет их больше никто не видел, и милых зверьков сочли полностью вымершими. Но в 2004 году ученые вновь обнаружили этих животных в том же районе, что и натуралисты 19 века.

11. Бермудский тайфунник

Одним из самых известных в научной среде животных, которое считалось исчезнувшим, но вновь вернулось в нашу жизнь, считается бермудский тайфунник. Это морская птичка средних размеров, обитающая преимущественно на Бермудах. Когда Христофор Колумб проплывал мимо Бермуд в 1492 году, здесь была замечена популяция примерно из 500 000 пар, но к 1620 году из-за бесконтрольной охоты на этот вид, бермудского тайфунника больше никто не видел, и его сочли вымершим. В 1951 году спустя почти 320 лет эта редкая птица была обнаружена вновь.

12. Гигантская ящерица Эль Йерро (El Hiero)

Уникальная рептилия была обнаружена на острове Эль Йерро, самом маленьком острове всего Канарского архипелага. Раньше гигантская ящерица обитала почти по всем Канарам, но в 1930-х годах из-за бесконтрольной охоты на этих зверьков, они, казалось бы, полностью вымерли. К счастью, в 1974 году местный пастух обнаружил малочисленную популяцию этого животного, несказанно обрадовав научное сообщество своей находкой. Сейчас на острове насчитывается около 300-400 особей. Ящерица Эль Йерро считается самой редкой в Европе и одной из 5 самых редких рептилий во всем мире.

13. Лесная черепаха Heosemys depressa

Это очень редкий вид черепах, обитающий в бамбуковых лесах Араканских гор в районе западной Мьянмы (Myanmar). Лесная черепаха Heosemys depressa – полусухопутное животное, которое считалось исчезнувшим с лица Земли еще в 1908 году. Натуралисты считали, что причиной вымирания вида стало уничтожение человеком их естественной среды обитания. Черепаху обнаружили вновь уже в 1994 году, когда несколько особей попали на распродажу в азиатские продуктовые магазины.

14. Яванский слон Elephas maximus sondaicus

Когда-то этот вид слонов процветал по всему острову Ява, но с появлением в Юго-Восточной Азии европейцев это животное практически вымерло. Ученые верили в исчезновение яванского слона вплоть до 2003 года, пока исследователи не обнаружили, что борнейский карликовый слон по всем признакам – вероятный потомок того самого яванского гиганта. Местные жители считают, что сотни лет тому назад слоны с Явы были каким-то образом доставлены на соседний остров Борнео.

15. Ящерица Phoboscincus bocourti

Редкая ящерица Phoboscincus bocourti вырастает до 50 сантиметров в длину, и была вновь обнаружена в 2003 году на острове Новая Каледония (Новая Каледония) на юге Тихого океана, когда ее уже давно считали вымершим видом. Этот вид рептилии считали полностью вымершим, поскольку видели ее всего лишь однажды – аж в 1876 году. Так было до 2003 года, когда французские ученые обнаружили живую особь на острове Пен. Сейчас Phoboscincus bocourti занесена в Международную Красную книгу и находится на грани уничтожения.

16. Флоридская пума

Флоридская пума – это самый редкий подвид пумы и один из ярчайших примеров животных, чье существование однажды было в «критическом состоянии», и чья численность все же с великим трудом была восстановлена. К 1970-м годам популяция этих диких кошек очень резко сократилась до всего 20 особей в диких условиях. Благодаря охранным мерам и контролю над ростом популяции к 2013 году ученым удалось повысить численность флоридских пум до 160 особей, но они все еще находятся на грани вымирания и борются за выживание.

17. Лосось вида Oncorhynchus kawamurae

Лосось Oncorhynchus kawamurae – это подвид нерки, которая когда-то плавала в водах японского озера Тадзава (Tazawako). В 1940-х редкого лосося сочли полностью вымершим после того как из-за работы гидроэлектростанции в водоеме сильно поднялся уровень кислотности. К счастью, живая популяция этих рыбок была совсем недавно обнаружена уже в другом озере, куда яйца Oncorhynchus kawamurae были выпущены в 1935 году во время считавшейся ранее неудачной программы по воспроизводству исчезающего вида.

18. Dryococelus australis

Этот удивительный палочник – огромное ночное насекомое, населявшее когда-то весь вулканический остров Лорд-Хау (Lord Howe Island) в Австралии. Редчайшее нелетающее насекомое было открыто в 1788 году, а уже в 1920 оно считалось вымершим из-за завезенных сюда людьми мышей и крыс, нанесших местной экосистеме серьезнейший урон. Однако в 1960 году Dryococelus australis был вновь замечен, но уже на вулканическом острове Болс-Пирамид (Balls Pyramid), находящемся всего в нескольких километрах от Лорд-Хау.

19. Кубинский щелезуб или такуахе

Это маленькое любопытное создание, известное своей ядовитой слюной, и есть кубинский щелезуб. Такуахе – крайне редкое млекопитающее, и за всю историю его исследования ученые обнаруживали всего 36 особей. В 1970 году кубинского щелезуба даже сочли полностью вымершим видом, поскольку с 1890 года с ними никто не встречался. К счастью, с 1974 года эти зверьки объявились вновь, и зоологи подтвердили, что они все еще обитают в некоторых районах Восточной Кубы.

20. Белоклювый дятел

Белоклювый дятел – один из самых крупных видов дятлов в мире, и вырастает он до 51 сантиметра в высоту при размахе крыльев до 76 сантиметров. Из-за уничтожения их естественной среды обитания и непомерной охоты белоклювые дятлы практически исчезли из природы, но в 2005 году их случайно засняли на видео в районе Арканзасских болот, США. Сейчас эта птица занесена в Красную книгу под статусом «критического состояния» ее популяции.

21. Гигантский кальмар

Недавние исследования обнаружили, что гигантский кальмар, огромное глубоководное головоногое, достигающее до 13 метров в длину, может навсегда исчезнуть с лица Земли. Точная причина, по которой популяция этого умнейшего морского животного стала очень резко сокращаться, до сих пор не выяснена. Одной из вероятных причин считается изобилие кашалотов (питаются гигантскими кальмарами) в пределах ареала вымирающих головоногих. Хотя не менее загадочными для науки считаются и сами эти кальмары, поскольку живут они у дна глубочайших морей, где за ними очень сложно вести тщательные наблюдения.

22. Каспийская лошадь

Каспийская лошадь – порода некрупных лошадок, древнейший вид одомашненных скакунов, появившихся впервые на севере Ирана, и считавшихся вымершим с 7 века нашей эры, когда развалилась Персидская империя. Этот вид казался полностью утраченным на протяжении почти 1300 лет, пока его внезапно не открыли заново в 1965 году в маленькой иранской деревушке. Вымершее животное обнаружила заводчица иранских лошадей, американка Луиза Фируз (Louise Firouz).

23. Орел вида Eutriorchis astur

Мадагаскарский орел Eutriorchis astur – хищная птица средних размеров и редчайший вид пернатых обитателей тропических лесов Мадагаскара. Естественная среда обитания этого животного претерпевает сильные изменения, что плачевно сказывается на популяции всей фауны региона. Какое-то время Eutriorchis astur и вовсе считался полностью вымершим, но недавно особей этого вида вновь обнаружили в дикой природе.

24. Скальная летяга

Это не только самая крупная в мире летающая белка, но и самая редкая представительница своего подсемейства. Скальная летяга живет высоко в горах на севере Пакистана в самых труднодоступных для человека районах, и именно поэтому впервые научное сообщество узнало об ее существовании по шкуркам с местных базаров. Ночное животное не видели последние несколько десятилетий, и было принято решение объявить его вымершим. В 1996 году скальная летяга была вновь обнаружена в удаленных тибетских и гималайских лесах. На сегодняшний день зарегистрировано около 10 особей этого редчайшего грызуна.

25. Муравей вида Nothomyrmecia macrops или динозавровый муравей

Это насекомое тоже иногда называют ожившим ископаемым. Nothomyrmecia macrops – один из самых наглядных примеров того, как выглядели древнейшие муравьи, жившие на нашей планете почти 100 миллионов лет тому назад. Живая особь динозаврового муравья впервые была найдена в 1931 году на крайнем западе Австралии. С тех пор это насекомое больше никому не встречалось, и ученые сочли его вымершим. Однако в 1977 году процветающая колония этих муравьев была обнаружена неожиданно уже за 1200 километров от первой находки 1931 года – в районе полуострова Эйр (Eyre Peninsula) на юге Австралии.