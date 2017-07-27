Милиционер выстрелил обвиняемому в спину 6 27.07.2017, 23:16

Андрей Гаврош

Стали известны подробности дела раненого милицией на Новый Год минчанина.

Едва не погиб в новогоднюю ночь, а сегодня оказался на скамье подсудимых. Андрея Гавроша судят за «сопротивление милиции с применением насилия», передает «Белсат».

В суде Московского района в первую очередь выслушали милиционера

Руслана Соловьева, который стрелял, следствие считает потерпевшим. По словам адвоката подсудимого, некоторые свидетельства сотрудника МВД значительно отличались от предыдущей версии. Он путался в количестве выстрелов. Сейчас Соловьев признал, что предупредительного выстрела не было.

«Видно, что его научили что говорить. В первых словах это были показания того, что он видел и помнит, а то, что приказали — это другое дело. Он путает все следствие», — поделился наблюдениями активист Мирослав Мацкевич.

Андрей Гаврош своей вины не признал

Инцидент в одном из домов на улице Любимова в Минске произошел 1-го января. На пороге квартиры 73 появился милиционер. Основанием визита был как бы вызов соседей, которые жаловались на шум.

По словам Руслана Соловьева, к нему вышел нетрезвый Андрей Гаврош и начал его избивать. После пытался завладеть табельным оружием милиционера. В ответ прозвучали три выстрела. Два из них тяжело ранили Гавроша. Показания милиционера однако вызывают вопросы.

«Заявлено ранение в спину. Как можно выстрелить в спину, когда во время всех выстрелов твои руки кто-то держит. Ничего не понятно», — говорит общественный активист Александр Максименя.

Свидетели событий озвучили другую версию

Сразу после инцидента «Белсат» разговаривал с молодыми людьми, которые были в одной квартире с Андреем Гаврошем и соседями. «Было тихо, отмечали новый год, как обычные люди. Никто не шумел», — свидетельствовал тогда сосед Кирилл.

«Андрей был адекватен, спокоен, уравновешен. С его стороны не могло быть никакой агрессии», — вспоминает Александр, друг Гавроша.

Происшествия вызвало много вопросов к милиции

Известно, что Руслан Соловьев не должен был применять огневого оружия. Если конфликт на самом деле имел место, милиционер мог использовать газовый баллончик. Однако, как выяснилось на суде, это устройство было в нерабочем состоянии. Где была дубинка? В отделении, так как он один на дежурную смену. Другое дело: почему, пройдя специальную подготовку, правоохранитель не сумел обезвредить потенциального хулигана, а сам стал жертвой? И, в конце концов, почему был без напарника? Скорее всего, ответов на эти вопросы не будет.

Милиционера Руслана Соловьева защищает правитель

«Что этот пацан неправильно сделал? Это его право. У него широкий сегмент выбора: или он применяет оружие, или начинает бороться. Он, оценив ситуацию, применил оружие. В конце концов не застрелил. Это сигнал обществу, что возни с подонками не будет», — отреагировал на инцидент правитель Беларуси.

А потому не трудно и предвидеть, какой будет конечный результат этого громкого судебного процесса.