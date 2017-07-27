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Почему Неймар лучше Нацбиблиотеки

  • 27.07.2017, 23:22
Неймар

Интересное сравнение «чудо-алмаза» с бразильским футболистом.

Корреспондент «Прессбола» Юрий Довнар соотнес трансферную стоимость Неймара со стоимостью Национальной библиотеки Беларуси.

Сага о переходе Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" — актуальная история с продолжением. Бразильцу и хочется переехать в Париж, но что-то его держит. Пуще всего — угроза со стороны УЕФА, где сомневаются в способности "ПСЖ" соответствовать правилам финансового "фэйр плей". Во вторую очередь — рассуждения о готовности клуба бороться за главенство в мировом футболе. Что незыблемо в этой истории, так это цена необъявленной сделки — 222 млн евро. Именно столько прописано в контракте Неймара с "Барсой", и каталонцы, конечно, не уступят ни цента. Сумма потрясает воображение и явно требует осязаемых сравнений.Сага о переходе Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" — актуальная история с продолжением. Бразильцу и хочется переехать в Париж, но что-то его держит. Пуще всего — угроза со стороны УЕФА, где сомневаются в способности "ПСЖ" соответствовать правилам финансового "фэйр плей". Во вторую очередь — рассуждения о готовности клуба бороться за главенство в мировом футболе. Что незыблемо в этой истории, так это цена необъявленной сделки — 222 млн евро. Именно столько прописано в контракте Неймара с "Барсой", и каталонцы, конечно, не уступят ни цента. Сумма потрясает воображение и явно требует осязаемых сравнений.

Неймар и библиотека

Национальная библиотека Беларуси — уникальное сооружение. Одновременно она входит в различные рейтинги как самых красивых зданий, так и самых неказистых. В любом случае есть что показать, на что посмотреть и что оценить. Официальной суммы, затраченной на строительство, судя по всему, не существует. Просто потому, что методов измерений может быть множество. В частности, "стройку века" сопровождали всевозможные субботники, добровольные отчисления и процедуры дарения. Если когда-нибудь библиотеку запланируют разобрать, то каждый житель Беларуси по справедливости должен будет получить какую-нибудь деталь. Посылка в Ирак — тоже обязательна. Ибо бывший лидер этой ближневосточной страны Саддам Хусейн внес лепту в 500 тыс. долларов. Прямой же взнос из белорусского бюджета составил примерно 90 млн евро.

Но мало построить здание, необходимо его и обслуживать. Одна только мойка окон снаружи обходится в 35 тыс. евро, а на этих работах задействованы до 30 человек. Помимо того, библиотеку обслуживают 112 уборщиц, 14 дворников и около 700 собственно библиотекарей. Если добавить в общий котел оплату их услуг с момента открытия здания в 2006 году, то в Париже все равно не смогут спать спокойно. За все про все лишь 0,7 Неймара.


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