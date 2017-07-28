закрыть
28 июля 2017, пятница, 11:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как Путин девочку обманул

4
  • Алексей Навальный
  • 28.07.2017, 8:27
  • 12,310
Фото: Reuters

После каждого выступления президента РФ остается осадочек от передергивания фактов.

После каждой прямой линии Путина, где он сыплет цифрами, отвечая на заранее подготовленные вопросы обязательно появляется ролик или статья с разбором того, сколько раз Путин солгал, какие цифры переврал, сколько было передергиваний фактов.

И вот после встречи с одаренными школьниками (а все мы знаем, почему Путин вдруг заинтересовался школьниками и студентами) я тоже не удержался, потому что очень задел меня эпизод с девочкой Анастасией.

Она спросила о перспективах развития страны в условиях сокращающегося количества бюджетных мест в ВУЗах. Получила в лицо свою порцию лжи. Попыталась возразить ссылкой на статистику, тут надо отдать ей должное, но снова была утихомирена решительной и твердой ложью. Села на место в большом смущении.

Очень хочется вступиться за девочку Анастасию из школы для юных талантов.

Ведь готовя свой вопрос, она наверняка заглянула туда, куда и мы легко можем. Сайты Росстата и Минобра.

Даже по их официальной статистике (впрочем статистику Минобра опровергает «Высшая школа экономики» в рамках своего исследования, проведенного под эгидой Минобра!) мы видим, что 17-летний период правления Владимира Путина безусловно ознаменован сокращением количества бюджетных мест для вновь принимаемых студентов.

И уж совсем грустно смотреть на сокращение общего количества бюджетных мест для студентов (включая старшие курсы):

Еще раз: это сомнительная и шапкозакидательская статистика Министерства образования. Если мы попытаемся сделать графики на независимых данных, то они будут намного сильнее свидетельствовать в пользу девочки Анастасии.

Да, конечно, на количество студентов сильно влияет демографической фактор. Но так если послушать Путина, то демография в России восхитительная, деторождение бьет рекорды. Это повторяется в каждом из ежегодных посланий президента и на каждой прямой линии. И это прямая ложь.

Поколение советского беби-бума родило вторых детей, вот и все. Никакая путинская стабильность не имеет отношения к рождению этих детей. Скоро демографические данные будут выглядеть все кошмарнее год от года. Да уже так выглядят.

Но президент Путин громоздит одну ложь на другую ложь. И демография у него отличная, и количество бюджетных мест растет. Этой ложью заменяется любое содержательное обсуждение вопросов образования, главный из которых формулируется через эти графики:

Почему расходы на образование сокращаются и в процентах к ВПП, и в абсолютных цифрах?

2013 — 661 миллиард.

План на 2019 — 458 миллиардов.

И это ведь не учитывает инфляцию. Рубль 13-го года и рубль 19-го года — это две сильно различающиеся валюты.

Может быть, нам меньше подрядов отдавать Ротенбергам и тогда больше останется на образование?

Наверное, и этот вопрос могла бы задать девочка Анастасия из школы для талантливых детей, но ее посадили на место и забрали микрофон.

Алексей Навальный


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра