Как Путин девочку обманул 4 Алексей Навальный

28.07.2017, 8:27

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Фото: Reuters

После каждого выступления президента РФ остается осадочек от передергивания фактов.

После каждой прямой линии Путина, где он сыплет цифрами, отвечая на заранее подготовленные вопросы обязательно появляется ролик или статья с разбором того, сколько раз Путин солгал, какие цифры переврал, сколько было передергиваний фактов.

И вот после встречи с одаренными школьниками (а все мы знаем, почему Путин вдруг заинтересовался школьниками и студентами) я тоже не удержался, потому что очень задел меня эпизод с девочкой Анастасией.

Она спросила о перспективах развития страны в условиях сокращающегося количества бюджетных мест в ВУЗах. Получила в лицо свою порцию лжи. Попыталась возразить ссылкой на статистику, тут надо отдать ей должное, но снова была утихомирена решительной и твердой ложью. Села на место в большом смущении.

Очень хочется вступиться за девочку Анастасию из школы для юных талантов.

Ведь готовя свой вопрос, она наверняка заглянула туда, куда и мы легко можем. Сайты Росстата и Минобра.

Даже по их официальной статистике (впрочем статистику Минобра опровергает «Высшая школа экономики» в рамках своего исследования, проведенного под эгидой Минобра!) мы видим, что 17-летний период правления Владимира Путина безусловно ознаменован сокращением количества бюджетных мест для вновь принимаемых студентов.

И уж совсем грустно смотреть на сокращение общего количества бюджетных мест для студентов (включая старшие курсы):

Еще раз: это сомнительная и шапкозакидательская статистика Министерства образования. Если мы попытаемся сделать графики на независимых данных, то они будут намного сильнее свидетельствовать в пользу девочки Анастасии.

Да, конечно, на количество студентов сильно влияет демографической фактор. Но так если послушать Путина, то демография в России восхитительная, деторождение бьет рекорды. Это повторяется в каждом из ежегодных посланий президента и на каждой прямой линии. И это прямая ложь.

Поколение советского беби-бума родило вторых детей, вот и все. Никакая путинская стабильность не имеет отношения к рождению этих детей. Скоро демографические данные будут выглядеть все кошмарнее год от года. Да уже так выглядят.

Но президент Путин громоздит одну ложь на другую ложь. И демография у него отличная, и количество бюджетных мест растет. Этой ложью заменяется любое содержательное обсуждение вопросов образования, главный из которых формулируется через эти графики:

Почему расходы на образование сокращаются и в процентах к ВПП, и в абсолютных цифрах?

2013 — 661 миллиард.

План на 2019 — 458 миллиардов.

И это ведь не учитывает инфляцию. Рубль 13-го года и рубль 19-го года — это две сильно различающиеся валюты.

Может быть, нам меньше подрядов отдавать Ротенбергам и тогда больше останется на образование?

Наверное, и этот вопрос могла бы задать девочка Анастасия из школы для талантливых детей, но ее посадили на место и забрали микрофон.

Алексей Навальный