Июльский парад цен: что успело подорожать за месяц на Комаровке 28.07.2017, 8:33

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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Завершение сезона на некоторые фрукты внесло свои коррективы в расходы белорусов.

Клубника почти закончилась, а виноград нового урожая продают от 1 рубля 50 копеек до 6 рублей 50 копеек. Портал tut.by следит за ценами и ассортиментом на главном рынке столицы.

Картофель подешевел: кило продают от 50 копеек до 1 рубля 80 копеек. Зато огурцы поднялись в цене: от 70 копеек до 3 рублей. Белорусские помидоры на этой неделе стоят от 1 рубля 83 копеек до 10 рублей, импортные — от 1 рубля 79 копеек до 8 рублей 50 копеек. Черри забирают по цене от 4 рублей 90 копеек до 6 рублей 49 копеек. Редис на порядок подорожал: продают по 2 рубля 50 копеек. Капуста стоит от 69 копеек до 1 рубля 89 копеек, а за кило перца отдают от 80 копеек до 6 рублей 50 копеек.

Кило лисичек — от 6 до 10 рублей, шампиньонов — от 2 рублей 80 копеек до 4 рублей 15 копеек.

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Почти закончился сезон клубники: осталось всего пару мест. Где-то последнюю ягоду отдают за 4 рубля 50 копеек, а где-то и за 12 рублей. Отходит черешня: от 3 рублей 50 копеек до 8 рублей 50 копеек. Абрикосы на этой неделе — от 2 рублей 90 копеек, персики — от 1 рубля 60 копеек, нектарины — от 1 рубля 50 копеек.

Сливу можно найти и за 2 рубля, и за 7 рублей. Малина уходит в руки покупателям в обмен на суммы от 8 до 12 рублей за кило, черная смородина — от 1 до 4 рублей. За садовую голубику придется выложить от 11 до 17 рублей. Арбузы все ближе к народу — от 1 рубля 19 копеек до 2 рублей за килограмм, а дыня на этой неделе стоит от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек за кило.