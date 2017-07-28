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Выпейте димедролу, чиновники

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  • Ирина Халип
  • 28.07.2017, 8:37
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Ирина Халип

Когда правительство берется за лекарства – белорусы хватаются за голову.

«Взялся за яйца – масло исчезло», - если помните, именно так объяснял Александр Лукашенко почти двадцать лет назад исчезновение с магазинных полок некоторых видов продуктов. Тогда среди бела дня в стране вдруг резко исчезали то сыр, то яйца, то масло. Вопрос по телефону «одолжишь мне яйцо? через неделю верну» звучал обыденно. Мужчина с куском «Пошехонского» и десятком яиц в холодильнике считался завидным женихом. А мне тогда друзья и коллеги привозили сыр и яйца из Москвы.

Теперь мы можем их купить и в Беларуси, но друзей и коллег по-прежнему просим, да и сами при отъезде в любую из соседних стран всегда принимаем заказы от родных и друзей. Потому что если Лукашенко вместе с правительством за что-нибудь берется – за яйца, за цены, за пенсии, - белорусы в ответ хватаются за голову. И начинается очередной этап борьбы за выживание. «Голодные игры» XXI века. Ведь взяться чиновники могут за что угодно, но только не за ум.

Казалось бы, лето. Заперлись бы в своих многомиллионных коттеджах и выращивали там спаржу. Оставили бы белорусов в покое хотя бы до сентября. Так нет же – сидят и сочиняют, что бы еще у белорусов отнять. И вот Кобяков в очередной раз берется за лекарства. Рассказывает, что правительство вплотную занялось анализом цен на рынке медицинских препаратов. Потому что люди, говорит, не должны переплачивать за лекарства – ни за отечественные, ни за импортные.

Ага, значит, глава правительства наконец признал, что лекарства в Беларуси чрезмерно дороги. Наконец-то. А давайте вспомним: должность премьер-министра Андрей Кобяков занял в декабре 2014 года. То есть два с половиной года глава правительства думал, что лекарства у нас стоят дешево?..

Зря прикидывается. Кобяков ведь стал премьером именно тогда, когда Александр Лукашенко требовал от минздрава «железно навести порядок» на фармацевтическом рынке. Так что ничего не знать и не думать об этом он просто не смог бы – должность обязывает слушать Лукашенко и бежать выполнять на полусогнутых. И именно при кобяковском премьерстве вышел скандальный приказ миндрава №196, который фактически стал противотанковым ежом на пути импортных лекарств: врачей вынудили выписывать белорусские лекарства и запретили им даже держать на столах блокноты с логотипами импортных препаратов, аптеки обязали отчитываться о реализации отечественных лекарств, у «льготников» вообще отняли право получать иностранные препараты. При этом каждый чиновник – медицинский или общего профиля – счел своим долгом высказаться о том, что белорусское – дешевле. Теперь же они наконец признали, что белорусы переплачивают за все.

Вот пишет в «Фейсбуке» моя коллега Татьяна Калиновская после поездки в Украину: «В Украине пришлось купить лекарства для родных и знакомых. Сравниваю цены на лекарства в Беларуси и Украине. «Де-нол» в Беларуси 21 доллар, в Украине 14,2 доллара, «Детралекс» в Беларуси 24 доллара, в Украине 10,6 доллара. «Кардиомагнил» в Беларуси отсутствует, люди травятся белорусским аналогом. Немецкий «Кардиомагнил» в Украине - 3,7 доллара. Таблеток «Омикс» в Беларуси нет. В Украине они стоят 3,8 доллара. Белорусский аналог делает только хуже, самый дешевый препарат из Венгрии «Тулозин» стоит 16 долларов. «Энтерожермина» в Беларуси стоит 8 долларов, в Украине - 6,5 долларов. Пастилки от кашля «Стрепсилс» в Беларуси отсутствуют, в Украине - 2,26 доллара. Кто и как остановит этот грабеж и вымывание из аптек необходимого людям ассортимента?»

Я могу добавить к списку Татьяны свой – тоже для родных и знакомых. «Плавикс» – препарат, жизненно необходимый для перенесших инфаркт, - в Беларуси стоит 25 рублей за упаковку из 14 таблеток. В Польше ровно столько же стоит упаковка из 28 таблеток. «Сортис», который я покупаю родителям в Литве, в Беларуси отсутствует вообще. «Рисполепт», который я несколько раз привозила подруге, в Польше стоит 5 долларов, в Беларуси – 82 рубля. Думаю, список этот может дополнить каждый читатель. А в конце собственного списка все равно поставит сформулированный в Татьянином посте вопрос: кто и как остановит этот грабеж и вымывание из аптек необходимого людям ассортимента?

Понятно, что не чиновники: их имитация бурной деятельности всегда приводит к еще более паршивым для людей результатам. И все высказывания на тему «белорусы не должны переплачивать за лекарства» всегда оборачиваются тем, что нужные лекарства из аптек исчезают навсегда. Оно и понятно: похоронить один раз дешевле, чем платить пособия инвалидам, пенсии и зарплаты. Вот и Кобякова, как оказалось, больше всего беспокоит цитрамон: цена, по его словам, чуть дороже, чем у соседей. Почему вдруг цитрамон? Похоже, скоро в Беларуси все заболевания будут лечить исключительно цитрамоном, и тогда зарплата «попиццот» станет реальностью, потому что большая часть белорусов вымрет, нагрузка на бюджет резко снизится, и можно будет наконец осуществить эту заветную мечту. Цитрамон не подведет.

Когда-то давно в одной из пародий советского юмориста Александра Иванова были строчки: «Не спит поэт, творит поэт. Ну что бы принял димедролу!» Когда белорусские чиновники начинают говорить о лекарствах, очень хочется им сказать: выпейте, что ли, димедролу. Или, еще лучше, люминалу. Или хотя бы водочки. И избавьте нас от своего чиновничьего бреда хотя бы на время действия препарата. Мы готовы ради этого даже весь цитрамон ваш раскупить, пусть и задорого.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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