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Министр обороны Японии подала в отставку из-за скандала

  • 28.07.2017, 8:39
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Министерство прятало от гласности документы по японской военной миссии в Южном Судане.

Министр обороны Японии Томоми Инада подала в отставку, ее прошение принял премьер Синдзо Абэ, пишет в пятницу The New York Times (перевод – interfax.ru).

"Я приняла решение уйти в отставку с поста министра обороны. Я подала прошение об отставке премьер-министру, и он ее принял", - заявила она на пресс-конференции.

Глава минобороны взяла на себя ответственность за скандал, развернувшийся вокруг публикации документов японских миротворцев в Южном Судане. В прошлом году ведомство отказалось обнародовать их, заявив, что записи утрачены, однако, как оказалось позже, это не соответствовало действительности. Томоми Инада утверждает, что не была в курсе ситуации и не отдавала распоряжений о документах.

Отмечается, что скандал вокруг министра негативно сказался на рейтинге Синдзо Абэ, который в июле упал до рекордно низкого уровня. Премьер принес публичные извинения за ситуацию вокруг Инады. "Я самым сердечным образом приношу извинения перед народом за ситуацию, которая привела к отставке министра. Вся ответственность лежит на мне, как на премьере, который назначает министров кабинета", - заявил он журналистам.

После ухода Инады ее место временно займет руководитель МИД Японии Фумио Кисида. Нового министра обороны могут назначить в начале августа.


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