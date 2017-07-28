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Свидетели рассказали неожиданные факты о новогоднем стрелке из МВД

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  • 28.07.2017, 8:54
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Руслан Соловьев
Фото: tut.by

Некоторые гости подстреленного милиционером минчанина были полностью трезвыми и сделали заявления в суде.

В суде Московского района Минска прошло первое судебное заседание по громкому делу о стрельбе в новогоднюю ночь в подъезде дома на Любимова - 23-летний милиционер Руслан Соловьев расстрелял 28-летнего местного жителя Андрея Гавроша, которого теперь судят за нападение на стрелявшего.

По версии обвинения, Гаврош, находясь в нетрезвом виде, напал на сержанта Соловьева, пытался забраться у него пистолет – тот начал стрелять. Суд пытается разобраться в деле, всплывает много интересных деталей, пишет kp.by.

Уже допросили милиционера (по делу он проходит потерпевшим) – адвокат подсудимого обратила внимание суда на нестыковки в фактах, которые сержант излагал следователям и суду. Также вызвали соседку, которая вызвала милицию и ее мужа, который накануне просил сделать музыки тише.

Потом выступила жена Андрея Гавроша – парня, в которого стрелял милиционер:

- Мы отмечали новый год, было восемь человек – все семейные пары. Всего за всю ночь выпили четыре-пять бутылок водки на всех, ну и шампанское было. Примерно в два часа ночи мы ходили на гуляния на елку районную – какое-то время провели там. Потом вернулись – и сидели за столом, общались, выписали и закусывали. Позвонил сосед – просил сделать музыку потише – мы так и сделали. А ближе к утру позвонили в дверь, муж вышел и дверь закрыл за собой. Раздались два хлопка, что это было я сразу не поняла. Потом увидела Андрея – он лежал на полу коридора и истекал кровью, стонал, - рассказала Анастасия Гаврош, и не сдержала слез.

Также в суде опросили других гостей. Стало понятно, что пьяными были далеко не все. Например, освидетельствование одной из гостей показало, что у нее было 0,4 промилле – это чуть больше допустимой нормы, когда можно садиться за руль. А муж девушки и вовсе оказался трезвым. В суде он пояснил, что после того, как вышел из квартиры видел и хорошо запомнил милиционера – повреждений формы не было, следов крови тоже.


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