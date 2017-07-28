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Рисунок Трампа продали на аукционе почти за $30 тысяч

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  • 28.07.2017, 8:59
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Дональд Трамп

Президент США изобразил Нью-Йорк таким, как он его видит.

Рисунок с изображением небоскребов Нью-Йорка в исполнении Дональда Трампа продан на аукционе за примерно $29,2 тысячи. Об этом ТАСС сообщили в четверг представители базирующегося в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) аукционного дома Nate D. Sanders Auctions, устраивавшего торги.

По их словам, речь идет о любительском наброске, изображающем вид на Нью-Йорк с небоскребом Trump Tower по центру. Рисунок c автографом президента США выполнен с помощью золотистого фломастера. Заключенный в рамку лист бумаги находится практически в идеальном состоянии за исключением почти незаметного пятна и потертости на правой стороне.

© EPA/NATE D. SANDERS AUCTIONS

В аукционном доме утверждают, что эта работа, несмотря на свою примитивность, "является редкой, так как достоверно известно лишь о нескольких рисунках" Трампа. Начальная стоимость лота составляла $9 тыс. Имя покупателя не сообщается.

Трамп довольно схематично изобразил вид на Нью-Йорк на благотворительном мероприятии в 2005 году, задолго до вступления в должность главы государства. Прием устраивала компания Pitney Bowes по случаю Международного дня грамотности, который отмечается в сентябре. Компания попросила известных деятелей искусств, спортсменов, писателей, иллюстраторов и политиков создать нечто самобытное с собственным автографом. Позднее эти поделки выставлялись на аукцион, а прибыль предназначалась для центров ликвидации безграмотности в США и Канаде.


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