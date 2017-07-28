На балконе в Беларуси больше не покуришь? 36 28.07.2017, 9:09

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Минздрав опубликовал интересный документ.

Войны любителей открытых окон и балконных курильщиков идут уже давно, но в последнее время разговоры о запрете на курение «в окно» заходят все чаще. В июне этого года прошло общественное обсуждение проекта декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения», пишет onliner.by.

Обсуждение подразумевает, что любой желающий в течение двух недель мог отправить свои предложения по доработке проекта. По окончании обсуждения информация была проанализирована экспертами, а на ее основании сделаны выводы.

Недавно на сайте petitions.by появился официальный ответ Минздрава, в котором сказано, что в ведомстве прислушались к мнению граждан и вынесли предложение расширить список общественных мест, где запрещено курение, в частности, запретить курить на балконах и лоджиях общего пользования.

В ответе сказано, что после проведения общественного обсуждения Минздравом инициировано внесение дополнений в проект декрета, но работа над его редакцией еще продолжается. Кроме лоджий и балконов, в тексте сказано и о прилегающих к жилым домам территориях. Какими еще пунктами пополнится список свободных от курения зон, пока неизвестно.

Стоит отметить, что на данном этапе запрет введен быть не может, поскольку является только предложением Министерства здравоохранения. По окончании работы документ будет направлен на рассмотрение Лукашенко.