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Depeche Mode назвали дату минского концерта

  • 28.07.2017, 9:50
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Белорусы все-таки услышат живьем свежий хит Where’s the Revolution из нового альбома Spirit и споют хором Personal Jesus.

13 февраля 2018 года Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер выступят в «Минск-Арене».

Менеджмент британской группы Depeche Mode потратил полторы недели на поиски возможности переноса несостоявшегося концерта. Музыканты вернутся в Беларусь в рамках европейской части Global Spirit Tour и представят новый альбом Spirit 13 февраля 2018 года.

— Все живые люди, поэтому мы с пониманием отнеслись к произошедшей 17 июля ситуации с Дэйвом, — рассказал tut.by директор «Атом М» Андрей Алексеев. — Мы очень рады решению менеджмента, который видел тысячи расстроенных белорусов у дверей «Минск-Арены» и после долгих логистических расчетов все-таки нашел возможность добавить в график Беларусь. Мы благодарим всех поклонников за терпение и ожидания. Рад, что они оправдались. Уверен, белорусов будет ждать шоу с двойной энергетикой.

Global Spirit Tour стал одним из самых успешных туров за более чем 30-летнюю историю Depeche Mode. 33 концерта в 20 странах Европы, первую часть турне посетили более миллиона поклонников. Группу сопровождает 11 фур техники, а видеоряд готовил знаменитый голландский режиссер и фотограф Антон Корбейн.

Напомним, 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт Depeche Mode, однако незадолго до начала фанатов предупредили, что выступления сегодня не будет из-за болезни солиста Дэйва Гаана. Его госпитализировали в одну из больниц Минска из-за проблем с пищеварением.


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