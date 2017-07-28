Ведущая телеканала Fox провела прямой эфир с огромным пауком на плече 28.07.2017, 9:59

Корреспондент узнала о чудесах своей выдержки только от читателей в «Фейсбуке».

25 июля Шэннон Мюррей (ShannonMurray) провела репортаж о протестах в аэропорту Далласа для местного отделения телеканала Fox. Пока журналистка находилась в кадре, по её левой руке начал спускаться крупный паук, – пишет TJ (перевод - segodnya.ua).

Многие зрители сразу же заметили паука и забеспокоились за Мюррей, но она проявила профессионализм до самого конца. Ведущие Fox показали паука на плече в деталях и удивились выдержке коллеги. «Для тех, кто спрашивает: да, я это чувствовала», – рассказала журналистка после эфира.

Есть и другая причина невозмутимого поведения: Мюррей понятия не имела, что по ней ползет паук. Корреспондент узнала, что именно вызывало неприятные ощущения, только от читателей в «Фейсбуке».

Не все коллеги Мюррей так же удачно справляются с пауками в кадре. В апреле ведущий прогноза погоды американского телеканала WGRZ испугался паука на объективе камеры.

Порой смутить журналиста может даже обычный летающий жук.