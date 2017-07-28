Стамбул «поплыл» вслед за Минском 28.07.2017, 10:18

Фото: www.turkiyegazetesi.com.tr

Ливень с градом парализовал крупнейший город Турции.

Ливень и шквальный ветер обрушились на Стамбул во второй половине дня 27 июля. Город парализован: затоплены улицы и несколько станций метро, нарушено движение по туннелю под Босфором. Первоначально сообщалось о двух пострадавших от стихии, однако цифра увеличилась до десяти, передает «Еврорадио».

Масштаб разрушений впечатляющий: вырванные и поваленные деревья, 88 зданий без крыш, опрокинуте башенные краны, оборванные провода трамвайных линий. В пригороде Стамбула Силиври под воду ушли нижние этажи домов и сотни автомобилей. Часть машин унесло течением.

В районе Кючюкчекмедже обрушился минарет. О пострадавших не сообщается.

С ограничениями работают аэропорты Ататюрка и Сабихи Гекчен. 15 самолетов из-за непогоды перенаправлены на запасные аэродромы. Ранее сообщалось, самолет совершил аварийную посадку в Стамбуле, когда во время урагана градом размером с мячи для гольфа было разбито стекло в кабине пилотов.