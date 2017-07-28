Мечислав Гриб: Милиционеры в наши дни не в почете 6 28.07.2017, 10:16

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

К чему приведет дефицит кадров в МВД?

С начала текущего года общий некомплект Гродненского гарнизона милиции вырос с 8,7% до 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись почти вдвое.

Эта информация прозвучала на оперативном совещании руководства УВД Гродненского облисполкома в Лиде.

Сразу несколько райотделов области не смогли найти ни одного желающего для поступления в Академию МВД.

Гриб: «Нет сегодня мотивации работать в милиции»

Генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома Мечислав Гриб ожидает роста нагрузки на сотрудников правоохранительных органов.

— Такой процент недокомплекта личного состава — это много. Объемы работы при этом сохраняются. Будет ли 1% дефицита кадров или 20, страна остается прежней, как и криминогенная ситуация. Преступный мир не смотрит на то, сколько у нас не хватает милиционеров. Он живет по своим правилам и соображениям. Поэтому, безусловно, нагрузка на действующих сотрудников милиции возрастет. Каким бы ни был показатель недокомплекта личного состава, это не является причиной для отказа выполнять служебные обязанности, — считает собеседник «Завтра твоей страны».

Генерал-лейтенант милиции в отставке напоминает, что во времена БССР милиционеров было в разы меньше, населения — больше, чем сегодня:

— И справлялись. Сегодня нужно сокращать милицию. Но делать это нужно разумно, просчитав все до мелочей.

Говоря о причинах оттока кадров из милиции, Мечислав Гриб подчеркивает:

— Работа милиционера в наши дне не в почете. Больших зарплат здесь нет, за последние 5-6 лет их размер не пересматривался. А цены растут, все дорожает. Мы все оказались в такой ситуации, и милиция в том числе. При этом риск для здоровья и жизни в этой профессии присутствует всегда. Нет заинтересованности материальной и моральной в этой работе сегодня.

Козлов: Многим морально тяжело составлять протоколы любой ценой

Подполковник милиции в отставке Николай Козлов также говорит о неизбежности роста нагрузки на оставшихся сотрудников милиции.

— Как правило, такого рода вакансии образовываются там, где много трудной и неблагодарной работы. А если еще учесть и отношение руководства к подчиненным — мы же видим, как милиционеры не выходят на работу из-за того, что перерабатывают сверхурочно, из-за требований выполнять планы по протоколам и делать то, что выходит за рамки служебных обязанностей. Ведь в эти обязанности не входит составление протоколов любой ценой. Для многих это достаточно сложно морально, — объясняет причины оттока кадров из органов внутренних дел экс-подполковник милиции.

Николай Козлов также напоминает о низкой материальной заинтересованности белорусских милиционеров: зарплаты невысокие, нагрузки большие.

По мнению собеседника «Завтра твоей страны», за счет сокращения численного состава милиции можно было бы увеличить зарплату оставшимся сотрудникам.

— Абсолютно необходимо повести качественный отбор сотрудников. Когда человек профессионал, он вызывает уважение у всех, с кем ему приходится иметь дело, — добавляет экс-милиционер.

В качестве удачного примера реформы структур МВД Николай Козлов приводит Грузию:

— Раньше там была одна из самых коррумпированных милиций на постсоветском пространстве. Теперь же грузинская полиция — одни из самых уважаемых государственных институтов в стране. Очень простой вопрос: если это смогли сделать в Грузии, то почему такое невозможно сделать у нас? Мы, как минимум, ничем не хуже.

При этом у Николая Козлова есть сомнения насчет повторения грузинского варианта в Беларуси при нынешней власти. По его мнению, главной задачей сегодняшней милиции является подавление инакомыслия и пополнение бюджета за счет штрафов.