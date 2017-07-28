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Евродепутат предложил Саакашвили гражданство Литвы

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  • 28.07.2017, 10:22
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

По мнению Пятраса Ауштрявичюса, экс-президент Грузии мог бы в Литве заниматься политической аналитикой.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили литовское гражданство. О такой идее евродепутата в пятницу сообщили местные СМИ.

По мнению Ауштрявичюса, для начала Саакашвили мог бы получить вид на жительство в Литве. "Предоставление гражданства Литовской Республики - сложный процесс с жестким правовым регулированием, но я не стал бы исключать [для Саакашвили] и такой возможности", - заявил европарламентарий газете Lietuvos zinios (перевод – ТАСС).

Ауштрявичюс полагает, что за экс-президента Грузии слово мог бы замолвить экс-президент Литвы Валдас Адамкус. "Адамкус мог бы быть тем человеком, который заступится за бывшего руководителя Грузии", - сказал он.

По словам Ауштрявичюса, Саакашвили в Литве он видит занимающимся, например, политической аналитикой. "Учредив институт такого рода, он с предоставленными нами разрешениями, мог бы действовать в Европе", - рассуждал литовский политик.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полтора года ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.


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