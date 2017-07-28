В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся «молоты Тора» 2 28.07.2017, 10:33

Уникальную находку сделали студенты истфака БГУ во время экспедиции в Витебскую область.

В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся мужские украшения викингов - так называемые «молоты Тора». Уникальную находку сделали студенты истфака БГУ во время экспедиции в археологическом комплексе Кордон в Шумилинском районе (Витебская область).

Руководитель археологической практики истфака БГУ Виталий Сидорович рассказал, что найденные три «молота Тора» были изготовлены примерно в 9 – начале 10 столетия в Скандинавии. Для этих украшений использовалось железо.

Ранее в Беларуси еще не находили полностью сохранившиеся украшения викингов, отметил Виталий Сидорович.