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В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся «молоты Тора»

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  • 28.07.2017, 10:33

Уникальную находку сделали студенты истфака БГУ во время экспедиции в Витебскую область.

В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся мужские украшения викингов - так называемые «молоты Тора». Уникальную находку сделали студенты истфака БГУ во время экспедиции в археологическом комплексе Кордон в Шумилинском районе (Витебская область).

Руководитель археологической практики истфака БГУ Виталий Сидорович рассказал, что найденные три «молота Тора» были изготовлены примерно в 9 – начале 10 столетия в Скандинавии. Для этих украшений использовалось железо.

Ранее в Беларуси еще не находили полностью сохранившиеся украшения викингов, отметил Виталий Сидорович.


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