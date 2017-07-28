Белорусы о автопутешествиях: В прошлом году мы преодолели четыре тысячи километров 28.07.2017, 10:53

Барановичские автомобилисты рассказали о том, как путешествовали на машинах.

Барановичские автомобилисты, которые путешествуют в другие страны на машинах, рассказали intex-press.by о плюсах и минусах таких поездок, а также о том, что нужно взять с собой, чем занять в дороге ребенка и как не уснуть за рулем.

Игорь Верченов, путешествует на автомобиле 6 лет:

– Впервые в путешествие на автомобиле я отправился в 2010 году. Вместе со своей будущей супругой и моим другом мы поехали в Украину.

Ехать пришлось всю ночь. Украинские дороги были в сплошных ямах, поэтому я больше устал от того, что приходилось пристально всматриваться в дорожное полотно, чтобы не «поймать» какую-нибудь кочку или яму.

С тех пор мы – я, жена и ребенок – путешествуем только на автомобиле. Это очень удобно: не нужно подстраиваться под чье-то расписание. К тому же ты сам себе хозяин: понравилось где-то – остановился на более длительный срок, не понравилось – уехал раньше. Не потеряться в пути помогает навигатор. А с жильем тоже никаких проблем: на каждом углу стоят таблички с адресом, где можно снять квартиру или дом.

На первый наш совместный с сыном отдых в Одессу мы поехали, когда ему было 1,5 года. Сначала было страшно брать малыша в длительное путешествие. Но мы все продумали и выработали ряд правил, которые помогают облегчить дорогу сыну. Во-первых, ребенку необходимо оборудовать в автомобиле комфортное место для сна. Если путешествие будет длиться несколько суток, то выезжаем из нашего города ночью, чтобы малыш за день наигрался, а ночью во время поездки спал. Так ему будет легче перенести дорогу. Во-вторых, в автомобиле мы обычно задвигаем переднее сиденье, чтобы у ребенка было пространство для игр. Также в дорогу берем любимые игрушки сына, развивающие игры и книжки, чтобы ему было чем заняться.

Что касается подготовки автомобиля, то каких-то специальных процедур я не провожу – все стандартно: меняю масло, проверяю шины на износ и ремни безопасности. Обязательно проверяю кондиционер – без него летом в Украине, куда мы часто ездим отдыхать, очень тяжело. В дорогу берем запас еды и воды, а также аптечку, снабженную всем необходимым.

Весь путь на отдых машину веду я. Если выезжаем ночью, то обязательно высыпаюсь днем. Если чувствую, что начинает клонить в сон, мы останавливаемся, сплю час-два, потом выпиваю чашку кофе – и я вновь готов ехать дальше.

Несмотря на множество плюсов путешествия на автомобиле, есть в этом и свои минусы. Сидя за рулем, ты не можешь расслабиться – нужно постоянно контролировать дорожную ситуацию. Один раз мы чуть не попали в аварию: водитель грузовика, ехавшего перед нами, не справился с управлением, и автомобиль стало заносить. К счастью, все обошлось.

Дмитрий Тиунчик, путешествует на автомобиле 12 лет:

– Свою первую поездку на автомобиле мы с женой организовали в 2005 году. Ездили в Крым, потом в Одессу. Эти поездки только подтвердили, что путешествие на автомобиле – это удобнее и дешевле, чем перелет на самолете. К тому же ты ничем не связан: сам выбираешь, куда ехать, какие достопримечательности смотреть, когда и где сделать остановку. И маршрут ты составляешь самостоятельно – так, как тебе интересно.

После «освоения» Украины захотелось поехать в Западную Европу. Останавливало сначала то, что дорожная инфраструктура там сложнее. Кроме того, был психологический барьер: нам казалось, что нас не смогут понять – как объясняться, как спрашивать дорогу? Но любопытство перебороло.

В 2008 году мы вместе с соседями и детьми поехали в Словению. Тогда мы еще не знали про сервисы бронирования отелей, поэтому возникли небольшие проблемы с поиском жилья. Но в итоге нам удалось найти нормальный вариант. А уже в следующем году, изучив сайты, мы спланировали маршрут, забронировали отели и поехали в путешествие по Германии с заездом в Прагу.

Потом были Болгария, Румыния, Италия, Чехия. Маршруты строим так, чтобы охватить максимум мест и стран, в которых еще не были.

В прошлом году на автомобиле мы преодолели около 4 тысяч километров по маршруту: Барановичи – Балатон (Венгрия) – Макарска (Хорватия) – Плитвицкие озера (Хорватия) – Будапешт – Закопане – Люблин – Барановичи.

Дети путешествуют вместе с нами: сын – с двух лет, дочка – с пяти. Чтобы детям было чем заняться в пути, берем с собой планшет и сборник «100 игр в дорогу». Впрочем, это развлекает не только детей, но и взрослых. Путешествуя с детьми, придерживаемся правила: днем едем, ночью спим.

Сегодня жизнь автопутешественников облегчают специальные сайты, где можно узнать всю нужную информацию: правила дорожного движения, цены на топливо и т.д. С собой в дорогу мы обязательно берем негазированную воду, что-нибудь из нескоропортящихся продуктов. И, конечно, деньги: половину бюджета берем наличными (в евро), половину – на международной карте. Карта необходима в странах, где используется своя валюта (например, в Польше, Чехии, Венгрии), – не приходится лихорадочно искать обменник, когда нужно что-то купить.

Кирилл Крикунов, ездил в путешествие в Воронеж:

– В декабре прошлого года мы с семьей решили съездить в Воронеж в гости к родным на собственном автомобиле. Причин, которые подтолкнули к такому решению, было несколько. Во-первых, нужно было взять с собой много вещей: перевозить их в поезде было бы неудобно, а в багажник автомобиля все легко поместилось. Во-вторых, цены на билеты в Воронеж нам показались необоснованно высокими, а при поездке на автомобиле мы прилично экономили. В-третьих, мы считали, что на машине доберемся быстрее.

Автомобиль к поездке я особо не готовил. Чтобы в дороге не затеряться, скачал навигатор на телефон. Кстати, очень удобно. Взяли немного еды и воды.

Дальняя поездка – совсем не то, что короткая. Больше всего меня напрягала монотонность. От этого я быстро уставал и хотел спать. Также большой ошибкой было то, что мы не спланировали маршрут.

В результате остановки были спонтанными и мы мало отдыхали. Ехали по принципу: есть АЗС – отдыхаем, нет – едем дальше. Я мог ехать часов 5–6, а потом спать 3 часа. Чтобы не уснуть за рулем, просил маму время от времени чесать или щипать мою руку. Один способ «взбодриться» я подсмотрел у водителя на одной из заправок: мужчина вышел из автомобиля и стал подпрыгивать, крутить руками.

Еще один минус дальней поездки на автомобиле был в том, что от постоянного сидения у меня очень отекало тело. Едешь и с каждой сотней километров тебе становится все тяжелее и тяжелее. Даже руки на руле отекали просто от того, что долгое время находились в согнутом положении.

Ко всему прочему, во время поездки разыгралась настоящая метель. Из-за непогоды мы вынуждены были ехать со скоростью не выше 30–40 километров в час. А прибавьте к этому, что была ночь и видимость вообще никакая… В результате в пути мы провели 1,5 суток и очень устали.

На обратном пути я, конечно, учел ошибки – мы чаще останавливались и отдыхали, но после этой поездки желание путешествовать на своем автомобиле куда-либо у меня пропало полностью. Считаю, что лучше сесть в поезд, расслабиться и спокойно добраться до места назначения.