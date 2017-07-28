закрыть
28 июля 2017, пятница, 11:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Оборонный бюджет США увеличили почти на $70 миллиардов

  • 28.07.2017, 10:50

Конгресс США принял решение, которое превзошло все ожидания Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США утвердила предложение об увеличении военного бюджета страны в следующем финансовом году на сумму в 68,1 миллиардов долларов, сообщает «Голос Америки».

Общая сумма финансирования оборонного ведомства в 2018 году составит 658,1 миллиардов, что превышает запрос, ранее утвержденный администрацией Дональда Трампа, на 18,4 миллиарда долларов.

Проект также позволит федеральному правительству выделить в следующем финансовом году 1, 6 миллиарда долларов на строительство стены на одном из участков границы между Мексикой и США.

Возведение этой преграды было одной из главных тем в ходе избирательной кампании кандидата-республиканца. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что строительство «большой прекрасной стены» позволит решить проблему нелегальной иммиграции в США.

Тем не менее, документ, утвержденный Конгрессом, позволит возвести стену лишь на протяжении 28 миль на границе с Мексикой.

Увеличение военного бюджета позволит Пентагону продолжить военные кампании в Ираке, Афганистане и других проблемных регионах, увеличив выплаты военным на 2,4 процента.

Эти средства также пойдут на закупку военной техники и оборудования для военного ведомства. Отдельной статьей является увеличение финансирования Агентства по противоракетной обороне, которое дополнительно получит в следующем году 825 миллионов долларов. Кроме этого, на вооружение в 2018 году поступят 14 новых противоракетных систем THAAD.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра