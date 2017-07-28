Оборонный бюджет США увеличили почти на $70 миллиардов 28.07.2017, 10:50

Конгресс США принял решение, которое превзошло все ожидания Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США утвердила предложение об увеличении военного бюджета страны в следующем финансовом году на сумму в 68,1 миллиардов долларов, сообщает «Голос Америки».

Общая сумма финансирования оборонного ведомства в 2018 году составит 658,1 миллиардов, что превышает запрос, ранее утвержденный администрацией Дональда Трампа, на 18,4 миллиарда долларов.

Проект также позволит федеральному правительству выделить в следующем финансовом году 1, 6 миллиарда долларов на строительство стены на одном из участков границы между Мексикой и США.

Возведение этой преграды было одной из главных тем в ходе избирательной кампании кандидата-республиканца. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что строительство «большой прекрасной стены» позволит решить проблему нелегальной иммиграции в США.

Тем не менее, документ, утвержденный Конгрессом, позволит возвести стену лишь на протяжении 28 миль на границе с Мексикой.

Увеличение военного бюджета позволит Пентагону продолжить военные кампании в Ираке, Афганистане и других проблемных регионах, увеличив выплаты военным на 2,4 процента.

Эти средства также пойдут на закупку военной техники и оборудования для военного ведомства. Отдельной статьей является увеличение финансирования Агентства по противоракетной обороне, которое дополнительно получит в следующем году 825 миллионов долларов. Кроме этого, на вооружение в 2018 году поступят 14 новых противоракетных систем THAAD.