закрыть
28 июля 2017, пятница, 11:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

365 дней до взятия Москвы

  • 28.07.2017, 11:01

Крымский хан Девлет-Гирей разговаривал с московитами на языке ультиматумов.

От Ивана Грозного он требовал восстановления независимости Астрахани и Казани, а также возобновления выплаты дани Крыму. За сожженную дотла Москву крымский хан получил прозвище «Взявший трон». Какие государства поддерживали Девлет-Гирея в его стремлении подчинить Русское царство? Об этом пишет издание diletant.media.

Крымский хан родился в 1512 году. Прежде чем вступить на престол, он провел несколько лет в заключении. Наследника бросили за решетку после отречения его дяди Саадета I Гирея. Освободившись из тюрьмы, Девлет-Гирей принял решение о переезде в Стамбул. Целью этой поездки было установление дружественных отношений с турецким правителем. Султаном тогда был Сулейман Великолепный; помимо военных походов он увлекался поэзией и живописью. Сулейман назначил Девлет-Гирея крымским ханом, пообещав ему помощь оружием и солдатами.

Новый правитель Крымского ханства беспрерывно воевал с соседями. Он попытался препятствовать походу Ивана Грозного на Казань. Крымские отряды, усиленные янычарами и артиллерией, напали на русские владения под Тулой. Однако Девлет-Гирей допустил серьезный просчет: он полагал, что русские уже находятся под Казанью, и не был готов к встрече с огромным войском. Кампания крымских татар закончилась неудачей. В 1552 году Казань пала.

Миниатюра Лицевого летописного свода

Крымский хан регулярно организовывал набеги на московские земли, некоторые из них при поддержке османского султана. Так, в 1569 году в походе на Астрахань участвовали около 67 тысяч воинов — турок и татар. Однако к штурму Астрахани они так и не приступили из-за отсутствия артиллерии.

Девлет-Гирей не оставлял надежды разделить Русское царство между своими родственниками. На подчинение Москвы он отводил не более года. Для реализации этой цели были необходимы союзники. В поддержку Девлет-Гирея выступили Османская империя и Речь Посполитая. Хан дожидался подходящего момента, чтобы организовать масштабный поход на русские земли. В 1558 году началась Ливонская война, и значительную часть войск перекинули на западное направление. Крымский хан тем временем собирает огромную армию.

Войска Девлет-Гирея выступили в 1571 году, не встретив серьезного сопротивления на границе. В мае крымские татары подошли к Москве. Начались грабежи и поджоги, жертвами которых стали тысячи местных жителей. Столицей овладела паника: ветер разнес огонь по городу, многие погибли при попытке спастись в Москве-реке или в давке у городских ворот. В рабство были уведены сотни тысяч московитов.

Икона, написанная в память Казанского похода 1552 года

После трагических событий 1571-го в столице был принят ряд предосторожностей: жителям запретили возводить высокие деревянные строения, Москву обнесли валом. Купцов, ранее проживавших в посадах, перевели в город. Одновременно с этим по распоряжению Ивана Грозного укрепляли южные рубежи.

В 1572-м Девлет-Гирей организовал новый поход, участниками которого стали до 120 тысяч человек. В 50 километрах от Москвы крымско-османская армия была разбита, знаменитые турецкие военачальники числились погибшими. После неудачного похода амбиции Девлет-Гирея поугасли, и он не предпринимал попыток подчинить себе Русское царство. В 1577-м году крымский хан скончался от чумы.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра