365 дней до взятия Москвы 28.07.2017, 11:01

Крымский хан Девлет-Гирей разговаривал с московитами на языке ультиматумов.

От Ивана Грозного он требовал восстановления независимости Астрахани и Казани, а также возобновления выплаты дани Крыму. За сожженную дотла Москву крымский хан получил прозвище «Взявший трон». Какие государства поддерживали Девлет-Гирея в его стремлении подчинить Русское царство? Об этом пишет издание diletant.media.

Крымский хан родился в 1512 году. Прежде чем вступить на престол, он провел несколько лет в заключении. Наследника бросили за решетку после отречения его дяди Саадета I Гирея. Освободившись из тюрьмы, Девлет-Гирей принял решение о переезде в Стамбул. Целью этой поездки было установление дружественных отношений с турецким правителем. Султаном тогда был Сулейман Великолепный; помимо военных походов он увлекался поэзией и живописью. Сулейман назначил Девлет-Гирея крымским ханом, пообещав ему помощь оружием и солдатами.

Новый правитель Крымского ханства беспрерывно воевал с соседями. Он попытался препятствовать походу Ивана Грозного на Казань. Крымские отряды, усиленные янычарами и артиллерией, напали на русские владения под Тулой. Однако Девлет-Гирей допустил серьезный просчет: он полагал, что русские уже находятся под Казанью, и не был готов к встрече с огромным войском. Кампания крымских татар закончилась неудачей. В 1552 году Казань пала.

Миниатюра Лицевого летописного свода

Крымский хан регулярно организовывал набеги на московские земли, некоторые из них при поддержке османского султана. Так, в 1569 году в походе на Астрахань участвовали около 67 тысяч воинов — турок и татар. Однако к штурму Астрахани они так и не приступили из-за отсутствия артиллерии.

Девлет-Гирей не оставлял надежды разделить Русское царство между своими родственниками. На подчинение Москвы он отводил не более года. Для реализации этой цели были необходимы союзники. В поддержку Девлет-Гирея выступили Османская империя и Речь Посполитая. Хан дожидался подходящего момента, чтобы организовать масштабный поход на русские земли. В 1558 году началась Ливонская война, и значительную часть войск перекинули на западное направление. Крымский хан тем временем собирает огромную армию.

Войска Девлет-Гирея выступили в 1571 году, не встретив серьезного сопротивления на границе. В мае крымские татары подошли к Москве. Начались грабежи и поджоги, жертвами которых стали тысячи местных жителей. Столицей овладела паника: ветер разнес огонь по городу, многие погибли при попытке спастись в Москве-реке или в давке у городских ворот. В рабство были уведены сотни тысяч московитов.

Икона, написанная в память Казанского похода 1552 года

После трагических событий 1571-го в столице был принят ряд предосторожностей: жителям запретили возводить высокие деревянные строения, Москву обнесли валом. Купцов, ранее проживавших в посадах, перевели в город. Одновременно с этим по распоряжению Ивана Грозного укрепляли южные рубежи.

В 1572-м Девлет-Гирей организовал новый поход, участниками которого стали до 120 тысяч человек. В 50 километрах от Москвы крымско-османская армия была разбита, знаменитые турецкие военачальники числились погибшими. После неудачного похода амбиции Девлет-Гирея поугасли, и он не предпринимал попыток подчинить себе Русское царство. В 1577-м году крымский хан скончался от чумы.