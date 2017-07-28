закрыть
28 июля 2017, пятница, 15:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Я полез в карман за телефоном — и этот момент раздался выстрел»

34
  • 28.07.2017, 11:15
  • 4,207
Андрей Гаврош
Фото: tut.by

Подстреленный милицией на Новый Год минчанин рассказал суду свою версию событий.

В суде Московского района Минска продолжается процесс по громкому делу. В четверг, 27 июля, несколько часов допрашивали потерпевшего милиционера Руслана Соловьева, свидетелей. Сегодня показания дает обвиняемый Андрей Гаврош. Молодого человека судят по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел», сообщает tut.by.

Перед тем, как обвиняемый начал давать показания, судья поинтересовалась, может ли он с учетом состояния здоровья делать это стоя. Он ответил: «Да».

— Новый год отмечали у меня на квартире, было восемь человек. С 10 до 12 ночи слегка выпивали. После 12 тоже употребляли алкогольные напитки, была водка, — рассказывает в суде Андрей Гаврош.

Всего, по его словам, они купили восемь бутылок водки, сам обвиняемый выпил чуть меньше бутылки. Освидетельствование показало у него в крови 1,88 промилле алкоголя. После шести часов утра в домофон кто-то позвонил.

— По лестнице поднялся сотрудник милиции, представился, сказал, что на нас поступила жалоба. Я ответил: «У нас нет никакого шума». Спросил, кто жаловался. Он сказал, ему не положено об этом говорить, — рассказывает Андрей Гаврош. — Я сделал к нему шаг и стал левой рукой указывать вверх, потому что соседи с тамбура не могли пожаловаться. Полез за телефоном — и в этот момент он ударил меня рукой по телу. Я стал спиной падать в тамбур, чтобы устоять на месте, схватился за сотрудника. А потом я вытолкнул его из тамбура, он отошел на два шага, я снова полез в карман за телефоном — и в этот момент раздался выстрел, хлопок. Сразу не понял, что это было. Стали подкашиваться ноги, упал. Помню, как на лестнице возле лифта находился сотрудник милиции. В этот момент услышал крики: «Вызывайте скорую!» Дальше не помню.

Только на операционном столе Гаврош ненадолго пришел в сознание, увидел раненую ногу. На следующий день врачи сообщили, что пуля также попала в спину. В военном госпитале он пробыл 17 дней, затем его перевели в СИЗО. Обвиняемый некоторые моменты той ночи не помнит, он точно не мог вспомнить: потерпевший Соловьев приходил к нему домой или кто-то другой. Запомнил только, что сотрудник милиции был ниже его ростом.

— Почему у вас такая избирательная память? — уточнила прокурор Елена Крупенина.

— Может, алкоголь. Мы там мешали (делали коктейли), — ответил Гаврош.

Оказывается, когда он лежал в военном госпитале, к нему приходили сотрудники ЖЭС. За то, что в новогоднюю ночь компания шумела, Гавроша оштрафовали на 350 рублей. Он с этим решением не согласился, обжаловал, но его доводы не были услышаны.

— Вину не признаю, — еще в первый день судебного процесса заявил Андрей Гаврош.

Обвиняемому 29 лет, женат, имеет высшее образование, до задержания работал на «Керамине». По версии следствия, в новогоднюю ночь пьяный Гаврош напал на сотрудника милиции, пытался завладеть его табельным оружием, поэтому 23-летний сержант Руслан Соловьев был вынужден стрелять. Всего прозвучало три выстрела: Гавроша ранили в ноги и спину.

Сразу после трагедии милиционер говорил о том, что было два выстрела. Первый пошел в сторону почтовых ящиков. Но уже через несколько дней потерпевший вспомнил: он все-таки выстрелил трижды.

— Предупредительного не было. Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому, — рассказывал в суде Руслан Соловьев.

Остальные два выстрела прозвучали во время потасовки.

— Я тянул пистолет к себе, а он к себе. Все время держал меня за руку, не отпускал, поэтому она ходила вверх-вниз, — объяснял в суде сержант милиции.

Он сразу оговорил: моральный вред с обвиняемого взыскивать не будет, но просит оплатить 87 рублей за испорченное форменное обмундирование.

После его допроса в зале суда появилась компания, которая отдыхала в новогоднюю ночь в квартире Гавроша. Почти все пары семейные. Молодые люди настаивали: они не очень шумели, когда пришел сосед и попросил сделать музыку тише, они тут же выключили колонки. Всего в новогоднюю восемь человек выпили четыре−пять бутылок водки и одну бутылку шампанского.

Из данных, которые стали известны в судебном процессе, у одного парня было 0,7 промилле алкоголя, еще один друг Гавроша был абсолютно трезвый, у девушки обнаружили — 0,4 промилле. Ранее Следственный комитет заявлял, что у самого обвиняемого было 2 промилле алкоголя в крови.

— Андрей из всех нас был самый трезвый. Он по жизни спокойный и неконфликтный человек, если выпьет, то становится более разговорчивым. Это за гранью, что он мог напасть на сотрудника милиции. Никогда прежде конфликтов с правоохранительными органами не было, мы всегда думали: наша милиция нас бережет, — рассказывали свидетели.

Гаврошу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Если вина минчанина Андрея будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра