Движение солидарности «Разам»: Нет - маневрам чужих войск на нашей земле! 3 28.07.2017, 11:27

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Чтобы белорусы не погибали в войнах, которые Россия ведет по всему миру, Беларусь должна быть независимой.

Такое заявление приняло городское собрание движения солидарности «Разам», которое было приурочено к 27-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Проведение собрания в день 27 июля, который еще недавно праздновался как День независимости, выбран не случайно, говорит лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик:

27 июля - День независимости, который абсолютно незаконно отменил Лукашенко. Независимость любому народу достается очень трудно и белорусский народ не является исключением. Чтобы наши люди не погибали в войнах, которые Россия ведет по всему миру, Беларусь должна быть независимой.

Собрание членов движения солидарности «Разам» также приняло заявление с требованием освободить всех политзаключенных, которые до сих пор находятся за решеткой. На собрании были избраны координаторы движения по Минску.