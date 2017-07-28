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На призыв ко всеобщей забастовке откликнулись 90% жителей Венесуэлы

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  • 28.07.2017, 11:42
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Оппозиция подвела промежуточные итоги двухдневной забастовки в стране.

Около 90% населения Венесуэлы присоединились к двухдневной забастовке, организованной противниками созыва Конституционной ассамблеи.

С таким утверждением выступил в четверг вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Фредди Гевара, сообщает grushevskogo5.com.

"Конечно, где-то участие было больше, где-то меньше, но в среднем за два дня к ней присоединилось 90% страны", - сказал он на пресс-конференции. В то же время Гевара отметил, что два дня протестов не обошлись без жертв. По его данным, в ходе манифестаций погибли шесть человек.

"Мы должны быть готовы увеличить масштабы протестов", - добавил Гевара, призвав граждан массово выйти на манифестацию в пятницу.

Ранее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Реверол сообщил, что в стране вводится запрет на уличные акции протеста перед выборами в Конституционную ассамблею (КА), которые пройдут 30 июля.

Венесуэльская оппозиция и ее сторонники в среду начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в КА. Президент республики Николас Мадуро вечером в тот же день заявил, что акция протеста якобы не нашла широкой поддержки среди венесуэльского народа.

Решение Мадуро о созыве КА без проведения предварительного референдума обострило ситуацию в стране, которую с апреля сотрясают самые масштабные за последние несколько лет антиправительственные манифестации. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками президента. К настоящему времени жертвами насилия в ходе протестов стали более 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.


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