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Синоптики: В субботу будет до +26 градусов

  • 28.07.2017, 11:49
  • 3,828
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди ожидаются 29 июля в Беларуси.

Завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. По восточной части Беларуси прогнозируются продолжительные сильные дожди, грозы, в отдельных районах - ливни.

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с, днем местами - 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла, днем будет плюс 20-26, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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