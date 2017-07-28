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Минобороны: Парады будем проводить в Минске

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  • 28.07.2017, 11:52
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Фото: onliner.by

Министерство ответило на требование белорусов «бряцаць оружием» за пределами столицы.

После того как потерявший управление танк сбил в городе столб и дерево, инициативные граждане Минска составили петицию с просьбой отменить проведение парадов в столице. 9297 человек поставили свои подписи под документом. Сегодня пришел официальный ответ из Министерства Обороны на заявление граждан, сообщает tut.by. Если кратко — парадам быть.

Еще в период сбора подписей представители МО комментировали требования граждан. Все ответы высоких военных чинов сводились к одной мысли: парады играют важную роль в воспитании чувства гордости за свою страну, а экономическая составляющая не имеет значения.

Требования петиции сводились к тому, что проведение парадов с использованием тяжелой военной техники необходимо перенести на специальные полигоны. Танки портят асфальт и создают транспортный коллапс в центре города и на основных магистралях.

Министерство обороны прислало официальный ответ на претензии граждан. Там считают, что решение о проведении парадов в городе поддерживает подавляющее число граждан Беларуси, а перенос праздника приведет к значительному увеличению затрат на его проведение.


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