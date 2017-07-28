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Нацбанк решает теорему Эскобара

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  • 28.07.2017, 12:59
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На деле все оказалось не так гладко, как в бравых отчетах регулятора.

Вчера Нацбанк Беларуси довел до сведения широкой публики, что у него состоялось расширенное заседание правления. В релизе, посвященном этому событию, регулятор не преминул отметить те положительные тенденции, которые, по его мнению, сформировались в экономике.

Издание banki24.by разобралось, так ли гладко, как на бумаге, у нас обстоят дела.

Первым позитивным пунктом в своей повестке Нацбанк обозначил замедление инфляционных процессов. Действительно, годовая инфляция с декабрьских 10,6% в июне укротилась до 6,5%.

Так-то оно так, но на аргументы НБРБ можно возразить, что еще в мае годовой темп прироста потребительских цен был равен 6,1%. Да и вообще, впереди у нас исторически самая инфляционно активная треть года.

К тому же, осенью и зимой свой негативный вклад в инфляцию внесет низкий урожай. По оценкам Минсельхозпрода, сбор зерновых ожидается хуже, чем прошлогодний. А ведь урожай-2016 сам по себе был ниже, чем в 2015 году!

Может сложиться так, что Беларусь получит самый низкий каравай зерновых и зернобобовых культур, начиная аж с 2010 года. Если август будет таким же, как июнь и июль, заметно убавится сбор сахарной свеклы и овощей. Через считанные месяцы это отразится на продуктовых ценах в розничных сетях.

Как бы не пришлось из-за скачка цен в конце года или в начале следующего вновь приниматься за повышение ставки рефинансирования и других ставок денежного рынка.

Тем более, что сам Нацбанк констатирует проблему сохранения высоких инфляционных ожиданий у субъектов хозяйствования.

Далее Нацбанк указывает на избыточную ликвидность в банковской системе и невысокую кредитную активность банков. Да, эти две вещи взаимосвязаны: банки не находят достаточно надежных заемщиков, привлекательные инвестпроекты на перечет. Оттого и пухнет на счетах залежалая ликвидность.

Страшно сказать: последний аукцион по поддержке ликвидности банков прошел 20 апреля 2016 года! Есть, конечно, некие подвижки в сфере потребительского кредитования.

Но они, выражаясь биржевым языком, скорее похожи на «отскок дохлой кошки» и не могут стать локомотивом рынка. Старый поезд директивного жилищного кредитования стоит на запасном пути: задолженность по льготным кредитам на недвижимость почти не меняется много месяцев подряд.

Это значит, что новые кредиты выдаются только в пределах возврата денег по старым. По мнению Нацбанка, идущий процесс дедолларизации отражает то, что растут срочные депозиты в белорусских рублях при изъятии денег с валютных.

Однако практически все «говорящие головы» в СМИ уже успели справедливо отметить, что «рост» происходит за счет капитализации процентов, тогда как тело BYN-депозитов уменьшается.

В общем, дедолларизация происходит, но весьма специфическая, на падающих сбережениях.

И наконец, главная гордость и прелесть регулятора — золотовалютные резервы. Не успел Нацбанк закрыть статистику по ЗВР в нацопределении, как резервы в международном взметнулись до 6,6 млрд USD. Зачем это было нужно, если матрица по кредиту ЕФСР требует лишь 5,4 млрд USD к началу 2018 года?

Возможно, в саму матрицу внесены некие корректировки, которые и прописывают необходимость иметь на счетах на миллиард больше. Впрочем, на счет наличия таких корректировок и ЕФСР, и белорусские власти до сих пор хранят упорное молчание.


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