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Белоруса в одной из «жарких стран» похитили из-за отказа жениться

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  • 28.07.2017, 13:41
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Его спасла местная полиция.

Белорусского гражданина в одной из «жарких стран» пришлось спасать местной полиции, когда его взяли в заложники вооруженные родственники девушки, на которой он отказался жениться. Об этом сообщает МИД Беларуси в «Фейсбуке». Подробностей о том, в какой стране это произошло и как зовут пострадавшего, в ведомстве разглашать не стали, пишет tut.by.

Если вы думаете, что МИД «перегибает» с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь… 23 июля белорусская дипмиссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Беларуси взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался. С помощью СМС белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании. В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на Родину. Так что внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться!

В «Фейсбуке» у МИД спросили детали происшествия, однако представители ведомства ответили, что не могут разгласить больше из-за ограничений Закона «Об информации, информатизации и защите информации».

Из «жарких стран» дипмисии Беларуси есть в Бразилии, Аргентине, Венесуэле, на Кубе, в Нигерии, ЮАР, Египте, Ливии, Сирии, Иране, ОАЭ, Индонезии, Вьетнаме, Турции и Израиле.


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