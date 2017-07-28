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Почему выросли проходные баллы в белорусские вузы?

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  • 28.07.2017, 13:26
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Фото: bymedia

Вступительная кампания в этом году подготовила свои «сюрпризы».

Нынешняя вступительная кампания характеризуется сокращением бюджетных мест, что привело к росту проходных баллов, пишет БДГ.

В БГУ сообщили, что в текущем году, чтобы пройти на бюджет очного отделения, надо было набрать значительно больше баллов, чем годом ранее. Так, проходные баллы на некоторые специальности (например, механико-математический профиль) выросли по сравнению с прошлым годом на 76 баллов. Сложнее стало поступить на популярное нынче направление «компьютерные технологии» - надо набрать на 52 балла больше, чем в 2016 году. В этом году в БГУ наблюдалось и увеличение конкурса: в прошлом году в среднем на место приходилось 1,6 человека, в этом - два человека.

Вырос проходной балл на все специальности в БГУИР: будущие специалисты айти-сферы для прохождения на специальность «программирование» должны были набрать минимум 380 баллов.

Будущие педагоги при поступлении на бюджете дневное обучение должны были показать до 336 баллов. При этом самый низкий балл при зачислении - на специальности «Дошкольное образование» - от 192 балла.

Стоит также отметить, что 28 июля белорусские вузы заканчивают прием на бюджетную форму обучения. До 1 августа продолжится прием документов на вакантные бюджетные места дополнительного набора в дневной и заочной формах в большинстве вузов.

Прием на платное в очной (дневной, вечерней) или заочной, в том числе дистанционной, формах в государственных и частных вузах для абитуриентов, не сдающих внутренние вступительные экзамены в вузе, продлится до 4 августа (в силовые вузы - 12-31 июля, в творческие - с 12 июля по 2 августа). Завершится приемная кампания в вузы 6 августа - последний день зачисления на платной основе.

Напомним, что 12 июля в Беларуси началась вступительная кампания. Подавать документы на бесплатное обучение можно было до 17 июля, до 4 августа - на платное.


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