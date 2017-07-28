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В Минске нашли тело генерального директора «Киновидеопроката»

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  • 28.07.2017, 14:46
Юрий Чечукевич
Фото: tut.by

Тело 35-летнего «депутата» обнаружили во дворе дома на проспекте Дзержинского.

28 июля на проспекте Дзержинского в Минске было найдено тело мужчины. Им оказался генеральный директор УП «Киновидеопрокат» и «депутат» Минского городского «совета депутатов» Юрий Чечукевич, пишет tut.by.

«Управлением следственного комитета по Минску проводится проверка по факту смерти мужчины, тело которого сегодня утром было обнаружено во дворе дома на проспекте Дзержинского с признаками падения с высоты. Сейчас продолжается осмотр места происшествия совместно с сотрудниками милиции и экспертами. Личность погибшего установлена», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Юрий Чечукевич был назначен генеральным директором УП «Киновидеопроката» Мингорисполкома (сеть столичных кинотеатров, в которую входит 14 объектов по всему городу) в декабре 2016 года. Он также является «депутатом» Минского городского «совета депутатов» от Советского района. Ранее он был первым секретарем Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ).

Ему было 35 лет. Юрий Чечукевич не был женат, детей нет.


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