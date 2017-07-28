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Белорусские десантники пообещали быть интеллигентными и не купаться в фонтанах

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  • 28.07.2017, 15:20
Фото: onliner.by

А судьей на «семейном празднике» ВДВ в Минске станет скандальный депутат Марзалюк.

В Беларуси 29 июля отметит День десантника (обычно отмечается 2 августа в годовщину первой высадки советского десантного подразделения под Воронежем).

В Минске на побережье Свислочи рядом с Дворцом спорта пройдет фестиваль «Рыцари неба».

В рамках фестиваля запланирован турнир ручного боя, выставка военной техники, демонстрация наземных упражнений для прыжков с парашютом, «прицельные» прыжки с парашютом на ограниченную площадку, высадка парашютистов на воду с «учебным боем», а также различные музыкальные выступления и конкурс «Мисс Десантура».

«Депутат» «палаты представителей» и бывший генеральный продюсер телеканала «Беларусь-1» Михаил Милованов выступит на празднике десантников в роли «минского рыцаря Михаила», а «депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк - в роли судьи в конкурсах военных видов спорта.

Организаторы заявили агентству «Минск-Новости», что хотят сделать фестиваль «семейным праздником»:

«Мы хотим показать, что наши бойцы и защитники - люди интеллигентные и порядочные, пьяными в фонтанах не купаются».

На День десантника нередко случаются конфликты бывших военнослужащих между собой и с мирными жителями. В последние годы на День десантника фонтаны охраняет милиция и ОМОН, но участники праздника все равно прорываются и купаются в них.


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