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Видеофакт: Кошка усыновила восьмерых ежей

  • 28.07.2017, 15:12

Ролик с кормящей необычное «потомство» кошкой набирает популярность в сети.

В зоопарке Владивостока в России кошка усыновила восьмерых маленьких ежей, потерявших мать, передает korrespondent.net. Издание обнародовало видео, в котором показано, как кошка кормит свое новоиспеченное «потомство».

Сообщается, что показанную в видео кошку зовут Муся. Детеныши ежа восприняли ее, как свою мать, и по-видимому, она этому не противится.

Издание также отмечает, что до этого момента еще слепые детеныши ежа отказывались от кормления из бутылки и начали голодать.


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