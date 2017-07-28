Видеофакт: Кошка усыновила восьмерых ежей 28.07.2017, 15:12

Ролик с кормящей необычное «потомство» кошкой набирает популярность в сети.

В зоопарке Владивостока в России кошка усыновила восьмерых маленьких ежей, потерявших мать, передает korrespondent.net. Издание обнародовало видео, в котором показано, как кошка кормит свое новоиспеченное «потомство».

Сообщается, что показанную в видео кошку зовут Муся. Детеныши ежа восприняли ее, как свою мать, и по-видимому, она этому не противится.

Издание также отмечает, что до этого момента еще слепые детеныши ежа отказывались от кормления из бутылки и начали голодать.